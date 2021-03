Influenciadora do Tik Tok morre aos 31 anos de idade após árvore cair em seu carro

31/03/2021 | 10:10



Rochelle Hager, famosa no Tik Tok, morreu aos 31 anos de idade no dia 29 de março ao sofrer um bizarro acidente. Segundo informações do New York Post, a influenciadora digital morreu após uma árvore cair em seu carro, quando ela estava dirigindo o veículo.

De acordo com a publicação, a polícia disse ao Portland Press Herald que um galho de um pinheiro bateu em seu carro durante uma tempestade de vento. Ela morreu na hora.

Brittany Lynn Ritchie, noiva de Rochelle, disse:

Aconteceu muito rápido. Ela estava com o telefone no painel do carro. Eu ouvi um estrondo e depois não houve nada. Ela não viu a árvore chegando. Foi instantâneo.

Ambas estavam com o casamento marcado e iriam oficializar a união no dia 16 de outubro.

Rochelle tinha 130 mil seguidores no Tik Tok e acumulou mais de um milhão e 200 mil visualizações.