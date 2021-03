Como criar uma página no Facebook?

Bianca Bellucci

31/03/2021 | 09:48



Hoje, o Facebook tem 2,7 bilhões de usuários ativos ao redor do mundo, sendo a rede social mais popular no globo, segundo os dados do site Statista. Só que, muito mais do que uma forma de conectar pessoas, a plataforma é um meio para empresas se relacionar com sua audiência. Esse contato é construído com as populares páginas. A seguir, você confere como criar uma – e estreitar os laços com seus seguidores. Vale ressaltar que o procedimento deve ser feito via navegador, pelo celular ou computador.

1. Acesse o Facebook pelo seu navegador preferido. Dê um toque no botão com o símbolo de adição (+). Em seguida, selecione “Página”.

2. No menu da lateral esquerda, preencha as informações da página. São elas: nome, categoria e descrição. Depois, aperte “Criar Página”.

3. Agora, adicione uma foto de perfil e outra de capa. Clique em “Salvar”. Assim, a página já está no ar, pronta para ser alimentada e receber seguidores.

