Pequeno alento

Do Diário do Grande ABC



31/03/2021 | 09:00



Há escassez tão grande de boas notícias no Grande ABC, em tempos de recrudescimento da pandemia, que qualquer alento, por mínimo que seja, é imediatamente alçado aos mais nobres espaços da cobertura jornalística. Deu-se assim com duas notícias que ocupam a edição de hoje deste Diário. A primeira diz respeito à recuperação do emprego verificada nas sete cidades em fevereiro, segundo indicadores oficiais. A segunda versa sobre o desempenho de uma das principais empresas regionais, a são-bernardense Bombril, que, em 2020, mesmo com a disseminação do coronavírus destruindo a economia, transformou em lucro o prejuízo milionário que havia amargado no ano anterior.

A verdade, porém, é que o clima no Brasil está tão carregado por causa do avanço da Covid-19 – ontem, o País bateu mais um trágico recorde, com 3.780 mortos pela doença em 24 horas – que fica difícil celebrar qualquer dado positivo. Além disso, a incerteza que se abate sobre o futuro dificulta que a esperança ganhe terreno. Analistas são unânimes em antever cenário bastante duro para a economia nacional, especialmente até o fim de 2021. A expectativa é por aumento de juros, redução das linhas de crédito e aprofundamento da carestia. Como manter o otimismo diante de perspectivas tão sombrias? Difícil. Ainda mais quando se sabe que são poucas as chances de o Congresso tocar reformas substanciais.

É grande a torcida para que a retomada do emprego, apontada pelo Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia, e o fôlego demonstrado por empresas vitais para o fortalecimento da economia regional, como a Bombril, não sejam fugazes. A retomada econômica, que emite alguns sinais ainda fracos, depende da imunização em massa da população. E neste aspecto, como mostra o Vacinômetro que este jornal atualiza diariamente, o Grande ABC vai mal. Muito mal. Proteger a população contra o coronavírus, única maneira de controlar a pandemia, é o caminho para que as boas notícias deixem de ser pequenos oásis em meio a um deserto de desolação.