México derrota Honduras nos pênaltis e fatura o tri do Pré-Olímpico de futebol

31/03/2021 | 08:48



Classificados ao torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus, as seleções do México e de Honduras disputaram na noite de terça-feira a final do Pré-Olímpico da Concacaf (Américas do Norte e Central e Caribe). E os mexicanos, jogando em casa, se deram melhor ao vencerem por 5 a 4 na disputa por pênaltis após empate no tempo normal e na prorrogação por 1 a 1, no estádio Akron, em Guadalajara.

Com a vitória, a seleção do México conquistou o tricampeonato consecutivo e o oitavo título na competição (1964, 1972, 1976, 1996, 2004, 2012, 2015 e 2020). Ambas seleções já estavam classificadas para a Olimpíada após vencerem a semifinal - os mexicanos passaram pelo Canadá e os hondurenhos eliminaram os Estados Unidos -, o que de certa maneira o título seria uma mera formalidade.

Mas o que se viu foram duas equipes muito iguais em campo, afinal valia título e todos queriam mostrar que a vaga olímpica não foi por acaso. No primeiro tempo, mesmo perdendo seu capitão Denil Maldonado por grave lesão, a defesa hondurenha segurou o ímpeto do ataque mexicano. A partida colocou em duelo o melhor ataque contra a segunda melhor defesa do Pré-Olímpico.

Já no segundo tempo uma pressão de Honduras surgiu logo no recomeço do jogo. Chutes fortes de Luís Palma e Joseph Rosales forçaram o goleiro Sebastian Jurado a fazer excelentes defesas pela primeira vez no jogo. E abriu o placar em um bonito gol de Edwin Rodríguez, aos 26 minutos. Jose Macias, aos 35, empatou em uma cobrança de pênalti.

Com a classificação das duas seleções da Concacaf, os 16 participantes do torneio de futebol masculino dos Jogos de Tóquio-2020 estão definidos. São eles: Japão (país-sede), Brasil, Argentina, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Austrália, Egito, Costa do Marfim, África do Sul, México, Honduras, Nova Zelândia, Alemanha, Espanha, França e Romênia. O sorteio dos grupos será realizado no dia 21 de abril.