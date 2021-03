31/03/2021 | 07:34



O governo federal abriu R$ 5,324 bilhões em crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde para o enfrentamento à pandemia de covid-19. O reforço está formalizado na Medida Provisória 1.041/2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (31). A maior parte do crédito - um valor de R$ 2,1 bilhões - será direcionada à "Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade".