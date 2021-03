São Caetano registra recorde de casos novos

Aline Melo

30/03/2021 | 23:20



A Prefeitura de São Caetano anunciou ontem um recorde na confirmação de novos casos de Covid-19 em um prazo de 24 horas. Foram 129 exames que apontaram a contaminação pelo novo coronavírus. O recorde anterior havia sido registrado em 28 de novembro, quando 88 pessoas tinham sido testado positivo. A cidade chegou à marca de 9.583 pessoas infectadas. Com o registro de 11 mortes , o município já tem 508 vítimas fatais.

Os números de uma pandemia que avança com velocidade na cidade fez com que o prefeito Tite Campanella (Cidadania) anunciasse, ontem, novas medidas que tentam conter a disseminação do novo coronavírus, como a proibição de atividades físicas em dois pontos da cidade.

“Infelizmente, hoje (ontem) a gente está tendo o recorde de casos em um único dia. Foram 129 casos registrados em nossas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e hospitais. E estamos também batendo o recorde de óbitos: 11 somente hoje (ontem)”, afirmou.

“Temos tentado, desde o fim de semana, adotar série de medidas de contenção de circulação das pessoas, tanto internamente quanto as que vêm de fora de São Caetano para reduzir um pouco a superlotação da nossa estrutura hospitalar. A gente tem tido certo sucesso nisso, com algumas folgas dentro do sistema de saúde que permitem que a gente tenha tratamento melhor, mais adequado àqueles que dão entrada. Mas, infelizmente, essa nova onda da Covid-19 está sendo mais forte, mais violenta”, concluiu.

O Brasil também teve um novo recorde no número de mortes, com 3.780 óbitos registrados em 24 horas. O País já tem 317.646 perdas. No total, 12.658.109 pessoas já se contaminaram.



GRANDE ABC

O Grande ABC chegou ontem à marca de 155.385 casos de Covid-19. Deste total, 5.611 pessoas morreram por complicações causadas pela doença. A região ainda tem outros 139.652 exames aguardando pelos resultados e 140.507 pacientes já se recuperaram.