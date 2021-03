Obituário - 31 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



31/03/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Elvira da Silva Clementino, 98. Natural de Cambuquira (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Célia Batista de Lima, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 28. Jardim da Colina.

Dalva Gamba de Oliveira, 85. Natural de Amparo (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Otacilio Brigido de Jesus, 84. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Carpinteiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Júlia Pereira Barbosa, 81. Natural de Curvelo (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Américo Tomé, 81. Natural de Cândido Rodrigues (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neuza Soares, 78. Natural de Bananal (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renato da Silva Trindade, 78. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 27, no hospital de campanha UFABC. Cemitério de Vila Formosa, São Paulo, Capital.

Antonia Pereira Eugrosino, 76. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista Biaziolli Ferrari, 74. Natural de Ibaté (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Alves Francisco, 74. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no Jardim Conquista, em São Paulo, Capital. Dia 28, em santo André. Memorial Jardim Santo André.

Benedito Lúcio, 73. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dulcineide Pereira, 67. Natural de Martinópolis (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Severina da Paz Marinho dos Santos, 62. Natural de Sanharo (Pernambuco). Residia no Jardim Machado, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Aurora Ferreira de Lima Nogueira, 60. Natural de Boa Esperança (Paraná). Residia no Jardim Sidney, em São Paulo, Capital. Dia 28, em Santo André. Cemitério Dom Bosco, em Perus (São Paulo).

Valter de Aguiar, 59. Natural de Miracatu (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pedreiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Marques da Silva, 59. Natural de Sertânia (Pernambuco). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmir Serroni, 58. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iremar Maria da Paixão de Camargo, 57. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Ailton Antonio da Silva, 52. Natural de Urânia (São Paulo). Residia no Jardim Clube de Campo, em Santo André. Dia 23, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Ana Lídia dos Santos, 51. Natural de Itanhaém (São Paulo). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosilene Gomes Silva, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Iva, em São Paulo, Capital. Boleira. Dia 27, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Elenildo da Silva Cândido, 48. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Serralheiro. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Allan Stanley Androvics, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Gerente comercial. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ricardo Neves Macedo, 42. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Manoel Geraldo de Sousa, 93. Natural de Santa Cruz (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Gilda Luciana de Alvarenga, 88. Natural de Lutécia (São Paulo). Residia no Jardim Borborema, em São Bernardo. Dia 28. Vale dos Reis, em Taboão da Serra (São Paulo).

Fani Primitz Conrado, 81. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Maria da Conceição, 81. Natural de Emas (Paraíba). Residia em São Paulo, Capital. Dia 27, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Mauricio Soares de Almeida, 81. Natural de Abaeté (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Advogado. Ex-prefeito. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Aurora Almeida Santos, 79. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Raimundo Alves Cabral, 79. Natural de Vertentes (Pernambuco). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Estaquio Venerando, 78. Natural de São Caetano. Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Sebastião Januário, 76. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério dos Casa.

José Carlos Alves dos Santos, 72. Natural de Penedo (Alagoas). Residia no Conj. Hab. Pombeva, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Planalto.

Aparecida Bianchesi, 67. Natural de Mococa (São Paulo). Residia em Guarulhos (São Paulo). Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Campo Santo, em Guarulhos (São Paulo).

Gilberto Araujo Coelho, 66. Natural de União (Piauí). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Di 27. Cemitério dos Casa.

Aparecida Donizetti Policiano, 64. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Mauricio Alves de Moraes, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Nelson Correa, 63. Natural de Mamboré (Paraná). Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério do Baeta.

Ivone Borges da Silva, 60. Natural de São Bernardo. Residia no Parque dos Imigrantes, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Genilda Ramos da Cunha Lomba, 60. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério de Mirandópolis (São Paulo).

Aparecido Estevam da Silva, 53. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Empresário. Dia 28, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Euripedes Marquez Pinheiro, 88. Natural de Uberaba (Minas Gerais). Residia no Jardim Lago Azul, em São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Ana Maria Aparecida Parente, 69. Natural de São Caetano. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Silvia Maria Alves, 57. Natural de Cruzeiro do Oeste (Paraná). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Francisca Conceição da Silva, 77. Natural de Ipecaetá (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 28. Cemitério Municipal.

Alzira Rodrigues de Lima, 73. Natural de Jequié (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 28, em Santo André. Cemitério Municipal.

Maria dos Anjos de Jesus Cruz, 70. Natural de Medina (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Mercedes Toneli Arcanjo, 70. Natural de Uraí (Paraná). Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Maria de Lourdes Castilho dos Santos, 68. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.

Maria Lúcia Cardoso, 68. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Dejair Aparecido Rodrigues, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Ede, em São Paulo, Capital. Dia 28, em Diadema. Cemitério Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo, Capital.

Valdivia Ferreira Dias, 65. Natural de Varzelândia (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Augusto Alves da Silva, 63. Natural de Grão Mogol (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.

Irene Porcino do Nascimento Delfino, 59. Natural de Monte Santo (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 28. Vale da Paz.

Maria Aparecida dos Santos Aparicio, 45. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 28. Cemitério Municipal.

José Carlos da Silva, 52. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Marcos Aurélio Marques, 48. Natural de Diadema. Residia no Jardim Prudência, em São Paulo, Capital. Dia 28. Vale da Paz.

Adriana Miguel Dias, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 28. Cemitério Municipal.

Carolayne Renata Duarte Neves, 22. Natural de Belo Horizone (Minas Gerais). Residia em Girassol (Goiás). Dia 28, em Diadema. Parque Porto Seguro, em Ribeirão das Neves (Minas Gerais).



M A U Á

Amadeo Cândido da Silva, 72. Natural de Mandaguari (Paraná). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Cemitério São José, em Ribeirão Pires.

Carlos Alberto Pires, 71. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Valdecy Roberto de Rezende, 52. Natural de Londrina (Paraná). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 28, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.

Marcos Paulo Alves Dias, 30. Natural de Santo André. Residia no Jardim Campo Verde, em Mauá. Analista financeiro. Dia 28, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Rosa Seixas, 94. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Anatalino Ribeiro da Silva, 86. Natural de Andaraí (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Judith Pedrina Kramer, 84. Natural de Barra Bonita (São Paulo). Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Verginia Seraphin Ferreira, 82. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

José Marques Molica, 81. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Josefa de Brito da Silva, 80. Natural de Caraguatatuba (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Amélio Caetano de Oliveira, 77. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Maria Aparecida Pitaro Caparroz, 76. Natural de Fernandópolis (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Valdir Petrilli, 76. Natural de Santo André. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Terezinha de Oliveira Ribeiro, 75. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Paulo Caparroz, 75. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Aparecido Ferreira de Souza, 74. Natural de Palmas de Monte Alto (Bahia). Residia no Jardim Guanabara, em Ribeirão Pires. Dia 29. Vale dos Pinheirais.

Antonio Brumati, 71. Natural de Cedral (São Paulo). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Benedito Clara, 69. Natural de Rio Claro (Rio de Janeiro). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Severino Afonso de Carvalho, 68. Natural de São João do Rio do Peixe (Paraíba). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Sebastião Donisetti de Moraes, 64. Natural de Muzambinho (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Luiza Benedita Vieira, 62. Natural de Itapevi (São Paulo). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Adilson Sebastião de Paulo, 61. Natural de Dionísio (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Valdomiro Cardoso, 62. Natural de Mauá. Residia na Quinta Divisão, em Suzano (São Paulo). Dia 26, em Mauá. Vale da Paz, em Diadema.

José Antoni Garbes, 60. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Edson Correia Flores, 59. Natural de Santana do Livramento (Rio Grande do Sul). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Maria Aparecida da Silva, 58. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Maria Aparecida de Sousa, 58. Natural de Apucarana (Paraná). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Cleide Maria Oliveira dos Reis, 58. Natural de Nova Esperança (Paraná). Residia no bairro Itrapuã, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Nilson Muniz Leite, 56. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Francisca Braz Soares, 53. Natural de Triunfo (Paraíba). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Mario de Souza, 52. Natural de Córrego Novo (Minas Gerais). Residia no Planalto Bela Vista, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Antonio Carlos de Lira, 51. Natural de Mauá. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Fernando Ferreira dos Santos, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Ricardo de Lisboa Almeida, 44. Natural de Mauá. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Valter Rodrigues dos Santos, 44. Natural de Mauá. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Wesley Matos de Alcântara Silva, 28. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no Centro do Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Marilene Aparecida de Paula, 48. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São Sebastião.