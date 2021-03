Infectologista contraria pesquisa da USP sobre o futebol

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



31/03/2021 | 07:00



Estudo realizado pela USP (Universidade de São Paulo) aponta que o índice de infecções pela Covid-19 em atletas de torneios da Federação Paulista de Futebol é semelhante ao de profissionais da saúde que atuam na linha de frente de combate à pandemia. A pesquisa mostra que 11,7% dos jogadores testados tiveram diagnóstico positivo para a doença. Foram analisados cerca de 30 mil testes RT-PCR de 4.269 atletas, com 501 positivos. “Na liga dinamarquesa de futebol, por exemplo, foram quatro resultados positivos entre 748 atletas testados (0,5%). Na Bundesliga (Alemanha), foram oito casos entre 1.702 jogadores (0,6%”, comparou Bruno Gualano, professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador da pesquisa.

Por outro lado, o médico infectologista Marcos Boulos, do Centro de Contingência do Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo, disse à Rádio Bandeirantes que o futebol não é uma atividade que contribui para a disseminação do vírus. “Se acontecer futebol durante o toque de recolher, e as pessoas não estiverem nas ruas, não tem nenhum problema. O futebol, de fato, não é o que mais contribui para as transmissões de infecção”, afirmou.