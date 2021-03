Paulo Roberto tem melhora e já respira sem auxílio de máscara

Dérek Bittencourt

31/03/2021 | 07:00



O técnico Paulo Roberto Santos teve o quadro clínico atualizado ontem pelo Santo André. Diagnosticado com Covid-19, ele segue internado no Hospital Samaritano de Sorocaba, onde já está há oito dias, mas apresentou melhora, de acordo com boletim enviado pelo clube e assinado pelo médico Marcelo Schmidt Navarro.

“O departamento médico do Esporte Clube Santo André comunica que o técnico Paulo Roberto Santos mantém evolução satisfatória do quadro pulmonar, o oxigênio foi retirado hoje (ontem) e está respirando ar ambiente. Segue com bom estado geral, afebril, consciente e com melhora diária do quadro clínico”, afirmou a nota.

O treinador testou positivo para o novo coronavírus há 12 dias. Além dele, a mulher e as duas filhas também contraíram o vírus. Paulo Roberto teve a situação agravada em razão de uma pneumonia viral, o que o levou à internação em Sorocaba.

Enquanto o técnico está ausente, em recuperação, o time vem sendo treinado normalmente, em atividades diárias, pelo auxiliar Alan Dotti. Por ora, as partidas do Paulistão estão suspensas, mas a Federção ainda busca alternativas para retomar as partidas.