Santo André Futsal reúne delegação para doar sangue

31/03/2021 | 07:00



Jogadores e comissão técnica do Santo André Futsal estiveram ontem no hemocentro do hospital Mário Covas, em Santo André, para realizar doação de sangue. Aproximadamente 30 atletas, tanto do sub-20 quanto do profissional, participaram da ação.

“A doação de sangue é muito importante, pois ela realmente salva vidas. Muitas pessoas estão em situações críticas, necessitam urgentemente de transfusões sanguíneas para sobreviverem e infelizmente os estoques de bolsas de sangue estão escassos. Então, essa ação é uma forma de ajudar o próximo e incentivar as pessoas a fazerem o mesmo”, destacou o ala Rizzi. “Por isso faço um apelo aqui aos nossos torcedores e a qualquer pessoa que queira ajudar alguém: doe sangue. É rápido, fácil e traz um sentimento muito bom em saber que uma vida pode estar sendo salva por sua causa”, emendou o jogador andreense.

Opinião similar tem o também ala Leandrinho. “Acredito que se todos soubessem o bem que estão fazendo podendo salvar uma vida, não pensariam duas vezes em doar. Incentivar torcedores e até mesmo familiares a fazer o mesmo é uma forma de querer aumentar a quantidade de doadores, com isso ajudaríamos muito mais pessoas que precisam. Quero parabenizar toda a equipe do Santo André por essa campanha e espero fazer parte e poder ajudar em muitas outras”, destacou.

O fixo Henry Japa esteve com o elenco no hemocentro, mas não pôde doar porque recentemente fez uma tatuagem. Ainda assim, incentiva a ação. “Soubemos de vários lugares que estavam precisando de sangue e um pequeno gesto como esse é capaz de salvar muitas vidas. Esse pouco para uns, é muito para outros.”

O Santo André Futsal está realizando ainda outra ação, de arrecadação de alimentos no Sajea e no Ginásio Noemia Assumpção para doar às famílias impactadas pela pandemia. Mais informações na página do time no Facebook.