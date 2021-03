Felipe Melo nega ida ao Boca e não vê problemas na renovação: 'Foco no Palmeiras'

30/03/2021 | 21:25



Nos últimos dias, aumentaram os rumores sobre uma eventual saída de Felipe Melo do Palmeiras ao término da atual temporada, quando vence seu vínculo. Seu destino seria o Boca Juniors, da Argentina. O volante, no entanto, nega sua intenção de deixar o clube alviverde e prevê que sua renovação de contrato não deve trazer dificuldades.

Em entrevista à ESPN, o jogador de 37 anos disse não estar em contato com qualquer equipe para negociar possível transferência e complementou afirmando que seu foco é no Palmeiras e nas decisões da Recopa Sul-Americana, contra o argentino Defensa y Justicia, e da Supercopa do Brasil, diante do Flamengo.

"Eu jamais negociei com outros clubes e não estou conversando com ninguém. Estou focado no Palmeiras. Temos duas decisões pela frente, que são troféus inéditos para o clube, a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, e não tenho nem tempo de pensar nisso. Existem pessoas que cuidam disso para mim, como cuidaram toda a minha carreira, mas está faltando um pouquinho de responsabilidade de certas pessoas que se dizem jornalistas em passar situações errôneas para as pessoas", afirmou o jogador.

Não é a primeira que surgem notícias sobre o interesse da equipe argentina no futebol de Felipe Melo. O próprio jogador já afirmou algumas vezes que tem carinho pelo Boca Juniors. Em maio de 2020, em entrevista ao diário argentino Olé, disse que acompanha o time há muitos anos e sua admiração começou quando Diego Maradona atuava na equipe. Em janeiro, ao resgatar a entrevista em suas redes sociais, ele foi fortemente criticado pelos torcedores palmeirenses, uma vez que o clube estava disputando as semifinais da Libertadores com o River Plate e poderia enfrentar o Boca na final.

"Meu foco é ganhar e continuar ganhando títulos no Palmeiras, continuar escrevendo ainda mais histórias no Palmeiras, assim como meus companheiros. Vamos ver o que acontece no futuro. Não estou conversando, não abri conversas com ninguém. E jamais farei isso sem antes escutar o clube que eu amo, que é o Palmeiras", disse o atleta.

No Palmeiras, Felipe Melo acumulou títulos e algumas polêmicas. Desde 2017 na equipe, conquistou Campeonato Brasileiro (2018), Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Paulista (2020).