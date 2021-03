Avenida Kennedy e Praça dos Imigrantes são interditados para atividades físicas em São Caetano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/03/2021



A Prefeitura de São Caetano informou na noite desta terça-feira (30) que a partir desta quarta (31) a Avenida Presidente Kennedy e a Praça dos Imigrantes estarão fechadas para atividades físicas e recreativas, em ação para tentar impedir o avanço da pandemia do novo coronavírus, que bateu recordes na cidade nos números divulgados: 129 casos confirmados e 11 óbitos, maiores índices desde o início da pandemia.

No fim de semana, em razão do forte calor, munícipes utilizaram dos espaços para prática de atividades como corrida, patinação, ciclismo e outros. Porém, segundo nota da Prefeitura, "a medida foi tomada após tentativa de orientação da população a utilizar os espaços de forma consciente (com o uso de máscaras, higienização das mãos e respeitando o distanciamento social) e que se mostrou frustrada".

"Vamos adotar uma restrição maior da Praça dos Imigrantes à Praça dos Violeiros. É um ponto que as pessoas usam para fazer exercício e conviver ao ar livre. A atividade física é importante, mas é importante também que, quando terminada, volte para casa. Não é para ficar reunido, conversando com amigos, sem máscara. Colocamos banners, faixas, casa de som, mas não surtiu efeito. Cada vez mais o número de pessoas que se desloca para lá aumenta, então vamos restringir o acesso para atividades de lazer e esportivas", declarou o prefeito Tite Campanella (Cidadania) em live na noite desta terça-feira.

Ainda de acordo com a administração são-caetanense, "permanecerão interditados até a redução do índice de contaminação no município."