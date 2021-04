Com gol de Cristiano Ronaldo, Portugal vira sobre Luxemburgo nas Eliminatórias

30/03/2021 | 18:12



A seleção de Portugal sofreu mais do que esperava, mas venceu Luxemburgo nesta terça-feira. Jogando fora de casa, o atual campeão da Eurocopa e da Liga das Nações da Uefa venceu de virada, por 3 a 1, com direito a gol de Cristiano Ronaldo. Pela mesma rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2022, Bélgica e Holanda aplicaram sonoras goleadas.

Em Luxemburgo, o time da casa saiu na frente e, curiosamente, com gol português. Após cruzamento na área, Gerson Rodrigues pulou de peixinho para cabecear para as redes, aos 29 minutos de jogo. O meia nasceu em Portugal e se naturalizou luxemburguês.

Mas a vantagem não chegou ao intervalo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Portugal empatou também em levantamento na área. Diogo J. subiu quase livre e mandou, de cabeça, no ângulo, aos 46. A virada veio na etapa final. Logo aos 4, João Cancelo cruzou baixo, da direita, e Cristiano Ronaldo completou, de primeira, para as redes. Aos 34, Palhinha se antecipou na primeira trave e cabeceou para o gol, após cobrança de escanteio na área.

Com a vitória, Portugal segue na liderança do Grupo A, com os mesmos 7 pontos da Sérvia - que venceu o Azerbaijão por 2 a 1 - mas com vantagem nos critérios de desempate.

Pelo Grupo E, a Bélgica deixou alguns dos principais jogadores do time no banco de reserva. Mesmo assim, goleou Belarus por 8 a 0, em casa. Hans Vanaken e Leandro Trossard marcaram dois gols cada. Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku sequer entraram no jogo.

E o País de Gales venceu a República Checa por 1 a 0, com gol de Daniel James e assistência de Gareth Bale. Os belgas lideram a chave, com sete pontos, seguidos dos checos, com quatro.

A Holanda também balançou as redes várias vezes nesta terça. Fora de casa, aplicou 7 a 0 sobre a modesta seleção de Gibraltar. Memphis Depay marcou duas vezes e Georginio Wijnaldum, do Liverpool, também deixou sua marca.

Pelo mesmo Grupo G, a Noruega bateu Montenegro por 1 a 0, enquanto Turquia e Letônia empataram por 3 a 3. Os turcos lideram a chave, com sete pontos, enquanto os holandeses aparecem em segundo, com seis.

O Grupo H também contou com três jogos nesta terça. Destaque para a Croácia, que venceu Malta por 3 a 0. Alcançou, assim, a primeira posição da chave, com os mesmos seis pontos da Rússia, que caiu diante da Eslováquia por 2 a 1. O Chipre bateu a Eslovênia por 1 a 0.