Viúva de Tom Veiga chora ao falar do marido e relembra ligação do ator com Ana Maria Braga: Um respeito incrível

30/03/2021 | 18:10



O programa A Noite é Nossa da próxima quarta-feira, dia 31, vai ser marcado por nostalgia - isso porque a viúva de Tom Veiga, intérprete do Louro José, irá falar sobre seu relacionamento com o ator além de relembrar como ele foi escolhido por Ana Maria Braga para ser seu companheiro durante o programa.

Alessandra Veiga conta que Tom assumiu o papel de Louro José pela primeira vez quando Ana Maria ainda trabalhava no programa Note e Anote da Record TV, em 1996 - e, a princípio, não era ele quem deveria interpretar o boneco:

Na verdade, o Tom foi o encarregado de encontrar a pessoa para fazer o Louro. Ele estava brincando com o boneco, na produção, e a Ana estava atrás dele, só que ele não viu. E todo mundo rindo, e já estavam rindo também porque a Ana estava atrás, prestando atenção nele. Quando ele viu, só teve a mãozinha assim [da Ana]: Amanhã, quem faz o Louro é você, viu?

Tom e Alessandra, aliás, se conheceram quando ele já trabalhava com a apresentadora - e o relacionamento evoluiu muito rápido! O casal se conheceu em dezembro de 2002, quando a equipe do programa da apresentadora viajou a trabalho para a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde Alessandra morava:

A gente se conheceu em 4 de dezembro, e eu fui para São Paulo em 17 de dezembro. Aí, teve uma confraternização na casa da Ana [Maria Braga] de Natal, no dia 22. E ele falou: Vou dar uma saidinha rapidinho e já volto. Eu não conhecia ninguém, não tinha com quem conversar. Quando ele voltou, na frente de todo mundo e na frente da Ana, ele botou um anel no meu dedo. Ele tinha saído para comprar o anel de noivado.

O casamento dos dois ocorreu apenas em 2004, e teve a apresentadora como uma das madrinhas da união - que será relembrada pelo programa com registros da festa. Alessandra conta que o casal havia pedido que os convidados fizessem doações para instituições de caridade ao invés de comprar presentes, mas Ana acabou fazendo os dois:

Ela deu um jogo lindo de jantar. A gente pediu doações, mas, além da doação dela, que foi muita, a Ana quis dar esse presente para nós.

Outro fato rememorado por Alessandra é que Ana Maria tratava Tom como se fosse um filho, afirmando que a dupla profissional nutria profundo respeito um pelo outro:

A Ana fez muita coisa pelo Tom e, consequentemente, por mim e pela minha família. O Louro era a farra, e ela chamava a atenção dele como um filho. E o Tom era o parceiro. Um respeito incrível que ela tinha por ele, e o Tom também a respeitava demais.

O casal ficou junto por cerca de 16 anos e teve dois filhos: Adrian, de 22 anos de idade, e Alissa, hoje com 15 anos de idade - mas acabaram decidindo dar um tempo na relação em 2018, ficando um ano e três meses sem contato. Nesse meio tempo, Tom chegou a se envolver com outra mulher, mas os dois acabaram voltando a se falar e decidindo dar uma nova chance ao relacionamento em um encontro que deveria acontecer no dia 5 de novembro, o que não foi possível, já que o ator morreu no dia 1° do mesmo mês.

O Adrian estava do meu lado [quando soube da morte dele] e percebeu que tinha acontecido alguma coisa. Para ele, eu falei logo de supetão. Mas como eu ia falar para a Alissa no [aniversário de] 15 anos dela? Foi muito difícil para mim. Muito difícil. Ela esperava tanto esses 15 anos, a gente falava tanto. Eu e o Tom fizemos uma chamada de vídeo para falar do presente para ela, para ver a reação dela... E, no fim, ela ficou sabendo [da morte do pai] pela internet. Foi muito doído. Eu queria estar com a minha filha na hora.

O programa ainda irá mostrar com exclusividade uma entrevista que Tom deu para Alessandra na época em que esta estava realizando o Trabalho de Conclusão de Curso da faculdade de Rádio e TV que estudava. Durante a confecção do projeto, Ana Maria ainda teria enviado a seguinte mensagem para a radialista:

Eu não me vejo sem ele em nenhum momento da minha vida. Na minha vida profissional e na minha vida pessoal, também. Papagaio, eu te amo, viu!? Juízo! Eu fico preocupadíssima quando você não está comigo, viu!? Às vezes, eu fico pensando: Onde será que ele está?