Zagueiro diz que Guarani ainda não o procurou para renovar contrato

30/03/2021 | 17:40



Aproveitando a paralisação do Campeonato Paulista, devido ao decreto do governo de São Paulo que impede a realização de partidas de futebol no estado em decorrência da situação da pandemia, a diretoria do Guarani avalia a renovação de algumas peças do elenco, que encerram seus contratos após o fim do Estadual.

Ainda sem ter seu contrato renovado com o Bugre, o zagueiro Romércio, de 24 anos, titular no esquema do técnico Alan Aal, disse em entrevista coletiva que não está preocupado quanto à renovação no momento e que seu objetivo é fazer um bom Campeonato Paulista.

"Ainda não conversamos, mas estou focado em fazer um grande Campeonato Paulista e tenho certeza que a diretoria irá conversar comigo, então estou muito tranquilo com isso. Espero trabalhar firme para que quando os jogos voltarem eu possa corresponder à altura e agradar o Guarani", afirmou Romércio.

O jogador, revelado pelas categorias de base do Coritiba, onde foi campeão paranaense, tem contrato com o Guarani até o dia 24 de maio. O zagueiro é uma das principais forças defensivas do clube, que sofreu apenas um gol nos últimos três jogos do Paulistão.

"Após começar o Paulistão com um susto, nossa defesa conseguiu encaixar muito bem e estamos cada vez mais seguros. Estamos trabalhando no dia a dia e tenho certeza que quando os jogos voltarem estaremos ainda mais evoluídos tanto na parte defensiva quanto ofensiva", disse o defensor do Bugre.

Ainda sem saber quando a bola vai voltar a rolar pelo Paulistão, o Guarani segue treinando sob o comando de Allan Aal. O time está na vice-liderança do Grupo D, com cinco pontos. Na próxima rodada, o Bugre irá encarar a Ferroviária, fora de casa.