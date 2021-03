Morre aos 72 anos de idade o escritor, Contardo Calligaris

30/03/2021 | 17:10



No dia 30 de março morreu o escritor e psicanalista, Contardo Calligaris, aos 72 anos de idade, em São Paulo.

Um dia antes de sua morte, em suas redes sociais, foi publicado um comunicado oficial dizendo que o artista que estava fazendo tratamento de câncer não estava bem, mas que até então não tinha morrido.

E neste mesmo comunicado foi escrito que era necessário um pouco de cautela no compartilhamento de informações. Só que no dia seguinte, Max Calligaris, filho do autor foi até as redes e escreveu:

Espero estar à altura. Diante da proximidade da morte, essa foi a frase do meu pai. Ele se foi agora!, confirmando assim a morte de Contardo.

Para quem não sabe, ele foi considerado um dos principais psicanalistas em atividade de todo o Brasil e era até antes de morrer um colunista da Folha de São Paulo.