São Paulo confirma acerto com meia William; Muricy volta e acompanha treino

30/03/2021 | 16:10



A direção do São Paulo confirmou nesta terça-feira a contratação do meio-campista William, que tem passagens por Palmeiras e Corinthians. O jogador de 34 anos, que estava jogando no México, acertou contrato até o fim da temporada. De acordo com o clube, ele já foi aprovado nos exames médicos e está integrado ao elenco.

William atuava no futebol mexicano desde 2013, quando chegou ao Querétaro (onde jogou com o goleiro Tiago Volpi). Pelo América, conquistou seu maior título da carreira até agora: a Liga dos Campeões Concacaf, em 2016. Desde 2018, defendia a camisa do Toluca. Antes teve uma breve passagem pelo Busan Ipark, da Coreia do Sul, e por clubes medianos do Brasil, como Ipatinga (2008), Náutico (2008), Vitória (2009), Goiás (2010), Atlético-GO (2010) e Joinville.

Ele começou a carreira na base do Juventus. Ainda nas categorias inferiores, foi para o Corinthians em 2001. No ano seguinte, se transferiu para o Palmeiras, onde finalizou sua trajetória pela base e estreou na equipe profissional. Atuou pelo rival do São Paulo até 2007 e, depois, voltou ao clube alviverde em 2010.

Em sua primeira passagem pelo Palmeiras, foi diagnosticado com um problema no coração, em 2004. Acabou afastado dos gramados por quase dois anos, até se recuperar totalmente. Em 2006, voltou a jogar por clubes menores, como o Ipatinga.

MURICY NO TREINO - Após levar um susto nos últimos dias, em razão de um quadro de diverticulite, o coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, voltou a acompanhar um treino do time nesta terça, no CT da Barra Funda. O ex-treinador sentiu dores no fim de semana, recebeu atendimento médico e descansou na segunda antes de voltar ao trabalho nesta manhã.

Muricy pôde acompanhar o treino técnico comandado por Hernán Crespo, que deu atenção especial a embates entre ataque e defesa e simulação de situações de jogo. O São Paulo mantém a rotina de treinos apesar de ainda não saber quando voltará a campo. Pela programação inicial, a próxima partida seria o clássico com o Corinthians, no dia 11 de abril, pelo Paulistão.

Mas as restrições impostas pelo governo estadual de São Paulo só serão amenizadas no dia 12 de abril, um dia depois da data original do clássico.