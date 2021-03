30/03/2021 | 16:11



Ariana Grande será uma das juradas na 21ª temporada do The Voice nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pela própria cantora em suas redes sociais nesta terça-feira, dia 30. Ela ainda adiantou que estará substituindo Nick Jonas dentro do time de técnicos.

Na legenda, Ariana escreveu:

Surpresa! Estou, além de emocionada, honrada e animada por me juntar a Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton na próxima temporada do The Voice! Nick Jonas vamos sentir sua falta.

Apesar da troca constante de técnicos, essa será a sexta temporada seguida que Blake, Kelly e John estarão juntos. A quarta cadeira acabou sendo revezada entre Gwen Stefani e Nick nas últimas edições do reality.