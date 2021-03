Funcionário de Lady Gaga que foi baleado durante roubo dos cães da cantora fala sobre recuperação: Meu pulmão entrou em colapso

30/03/2021 | 16:10



No dia 24 de fevereiro Ryan Fischer, o passeador dos cães de Lady Gaga, estava dando uma volta com os três buldogues franceses da cantora - Koji, Gustav e Asia - quando foi baleado por uma dupla de homens que roubaram dois dos mascotes na sequência da agressão, deixando apenas Asia para trás. Os cães foram posteriormente recuperados, porém o estado de saúde de Ryan foi considerado grave - e o profissional entrou em detalhes sobre seu período no hospital através de suas redes sociais na última segunda-feira, dia 29.

Fischer teve o pulmão perfurado pelos disparos e teve que usar um dreno para controlar as secreções do órgão após o ferimento. Em seu relato, o passeador conta que teve que ser submetido a uma cirurgia e que seu pulmão teria colapsado diversas vezes:

No hospital, meu pulmão entrou em colapso apesar do dreno torácico cutucando minhas entranhas. E então ele colapsou de novo. E de novo. Ficou claro que meu pulmão não estava sarando, e o ferimento da bala havia marcado o tecido como uma queimadura. Poderia levar meses para o buraco selar - ou [isso poderia não acontecer] nunca. Enquanto eu era levado para a cirurgia, finalmente aceitei que minha recuperação havia se tornado tudo menos uma linha reta.

Passado o susto com os danos físicos do rapaz, Ryan foi liberado do hospital e seguiu se recuperando em casa - mas ele conta que o trauma psicológico ainda está longe de ser controlado:

Agora estou encontrando meu caminho no mundo exterior, onde os gatilhos são reais e trabalhar com o trauma é muito mais do que lidar com um momento infeliz na vida. A jornada é difícil, é certamente dolorosa, e escolhas questionáveis ??que não me servem mais são feitas. Mas eu tento. E em algum lugar dentro disso eu encontro o absurdo, a maravilha e a beleza que esta vida oferece a todos nós.

De acordo com a People, o capitão da polícia de Los Angeles afirma que os suspeitos são dois homens negros que teriam entre 20 e 25 anos de idade. A dupla, que continua foragida, teria sido vista escapando da cena do crime em um carro branco de quatro portas da marca Nissan.

A polícia ainda teria apontado que a carteira de Ryan não foi levada pelos sujeitos, o que indica que o roubo teria sido motivado pela raça dos cães, que é uma das mais populares entre os ladrões graças ao porte pequeno. O capitão ainda acrescenta que acredita-se que os criminosos não tinham ideia de quem seria o dono dos mascotes.

Apesar de os animais terem sido devolvidos por uma mulher que aparentemente não tem ligação com o crime, as autoridades teriam aconselhado Gaga a aguardar pela conclusão do inquérito para pagar a recompensa prometida de 500 mil dólares - pouco mais que dois milhões e 870 mil reais.