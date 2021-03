30/03/2021 | 14:22



A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, afirmou que "nosso foco é vacinar ao menos 70% da população (do Brasil) da população que pode ter acesso a ela para controlar a pandemia."

Jarbas Barbosa da Silva Junior, diretor-assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), destacou que a melhor forma de combater as variantes e o vírus original é coibir a transmissão, com o uso de máscaras, distanciamento social e higiene pessoal. "Sem medidas de prevenção, vão crescer as chances de surgir novas variantes de covid", destacou. Ele fizeram os comentários em evento pela internet promovido pela Organização Mundial de Saúde nesta terça-feira, 30.