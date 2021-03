Laura Keller revela que seu ex-marido já está se envolvendo com outra mulher - que se dizia ser fã e amiga da DJ: - Isso me dói mais ainda

30/03/2021 | 14:10



Laura Keller decidiu se abrir com seus seguidores na madrugada desta terça-feira, dia 30. A DJ, que anunciou em dezembro que estava se separando do esposo Jorge Sousa, com quem tem um filho, utilizou o Stories do Instagram para desabafar e revelar que seu ex já estava com outra pessoa - uma mulher dez anos mais jovem que ela, e que dizia ser sua fã.

A influenciadora começou seu desabafo afirmando que muitas vezes questionava se havia um problema consigo por estar sozinha, e comentando que Jorge ainda está morando em sua casa, onde tem um quarto só para si:

- Às vezes estar sozinha é muito difícil né, a gente fica se perguntando, poxa porque? O que eu tenho de errado? Eu sou tão maravilhosa, tão tudo. Boa mãe, enfim... Por que? E dói assim porque eu estou aqui na minha cama mega super hiper king [size] sozinha, e ele tá no outro quarto e ele já tem outra pessoa. Não aqui né, mas ele já tem. E o pior é que eu conheço a pessoa com quem ele está, e isso me dói mais ainda.

Laura continuou seu relato, contando que a pessoa em questão se aproximou do casal dizendo ser uma grande fã do conteúdo produzido pelos dois e que acabou se tornando uma amiga próxima da família:

- Eu não só conheço como eu recebi na minha casa, ela dormiu na minha casa, ela comeu na minha casa. Tratei ela como uma amiga. Não só a tratei como amiga, como ela também se dizia uma fã e amiga. Sou muito otária né. Lembrando que essa pessoa é 10 anos mais nova que eu. Mas pra mim essas minas querem ser a gente cara, essa daí se dizia fãzinha, assistiu todos os vídeos do meu canal no YouTube, meu e do Jorge, estudou praticamente tudo. Por Deus, ela veio sou fã de vocês blá blá blá assisti tudo, e o que aconteceu? Pois é. E se dizia minha fã, até hoje o Jorge falou ela é apaixonada em você, tão apaixonada que ela tá sentando em cima dele.

Keller também revelou que acabou lendo uma conversa entre os dois no computador de Jorge, e que o conteúdo das mensagens trocadas fez com que ela acabasse discutindo com a pessoa em questão.

- E sabe o que é pior de tudo? É que eu peguei a conversa deles no laptop, e aí eu bati boca com a menina... Super desnecessário, mas eu não aguentei. Tô quase mostrando quem é a mina aqui só de ódio, mas eu não vou fazer isso não. Mas poxa, bati boca legal, não me controlei, foi um erro meu, erro bem feio. Ela disse que conviver comigo deve ser um horror, morar na mesma casa que eu deve ser um horror. Ela disse que ele tem pena de mim. Quem tem pena é galinha. Pena é o pior sentimento que alguém pode sentir por outra pessoa. Eu ainda vou perguntar pra ele, se ele realmente disse isso. Porque se ele disse isso, cara, quem vai tomar um tapa no meio da fuça é ele. Ninguém tem pena de mim.

Ao falar de Jorge, a DJ entregou que está se questionando se o romance que viveu com o ex foi algo real ou não passou de uma fantasia, já que o pai de seu filho estaria tendo com a nova affair as mesmas atitudes que teve com ela no início do relacionamento:

- Um cara que me dizia que me amava, que diversas vezes provou em rede nacional e tudo mais, em dois casamentos, eu fico me perguntando será que ele me amava de verdade? Porque nos momentos que eu mais precisei, ele não estava lá comigo. E hoje ele tá fazendo exatamente o que ele fazia comigo no início, com a pessoa com quem ele está. Será que ele me amava, ou será que era só um deslumbramento? Esses bofes que tiveram uma mulher que fez tudo com eles, que chegou ao ponto que elas deram uma família, um filho, uma casa, uma estabilidade, e eles querem o que? Uma marmita infanto juvenil.

Apesar de alegar diversas vezes durante os vídeos que não iria revelar quem era a talarica em questão, Laura afirmou que iria revelar o perfil de Instagram da pessoa para quem lhe perguntasse através do direct, instigando os seguidores a provocarem a garota nas redes sociais. A DJ parece até mesmo ter publicado um print mostrando o perfil da nova affair de Jorge, mas teria apagado a imagem pouco depois.

- A vontade é né, de dar uns bons cascudos, de repente dar uma escalpelada... Mas a gente é do bem né, a gente é da paz, a gente não vai fazer isso jamais. A gente é muito mais do que isso. Aqui é o exército pesado das mulheres que respeitam homens casados. Respeitam o homem da próxima. A gente olha e não vê maldade, diferente da talarica. Mas é claro que assim, não foi só a talarica né, ele também. A culpa é de ambos.

Como já havia comentado quando anunciou sua separação, Laura voltou a falar sobre como seu sonho de ter uma família não havia se realizado e aproveitou para alfinetar o ex:

- Hoje eu tenho um filho incrível, é o amor da minha vida e eu faço tudo por ele. Não tenho uma família como eu gostaria, é uma grande frustração minha. A gente fica presa a um [homem] apenas e na história que a gente construiu, com filho e tudo mais, e a gente tenta manter isso né, uma família. Isso me frustra um pouco, eu não ter conseguido segurar.

Por fim, Laura admitiu que apesar de ter alguns pretendentes em vista, toda interação está sendo feita online por conta da pandemia - e ressaltou a dificuldade que mãe solteiras encontram em seguir suas vidas amorosas:

- E assim eu até tenho uns contatinhos mas é tudo virtual assim, tudo pela internet, nada a ver. Nunca me encontrei com ninguém e é difícil né pra uma mãe assim, com neném, se encontrar com alguém, se relacionar com alguém. Para o homem é muito mais simples, muito mais fácil seguir em frente. A gente como mamãe, a gente tem toda uma mudança de corpo, toda uma transformação, uma adaptação e não é fácil.