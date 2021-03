Governo do Estado repassa R$ 1,4 mi para Ribeirão Pires

Do dgabc.com.br



30/03/2021 | 13:26



O governo do Estado de São Paulo efetivou nesta terça-feira (30) o repasse de R$ 1.440.000,00 para a instalação de 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital de Campanha de Ribeirão Pires. Os recursos são provenientes do tesouro estadual e devem ser aplicados exclusivamente para atendimento de pacientes com Covid. “A missão, agora, é correr para adquirirmos todos os equipamentos necessários para a montagem desses novos leitos”, disse há pouco o prefeito Clóvis Volpi.

A expectativa com a instalação de UTI é que Ribeirão Pires fique menos dependente do sistema CROSS (Central de Regulação de Vagas do Governo do Estado), pois terá condições de tratar pacientes em estados mais críticos na própria cidade, sem precisar deslocá-los para outros lugares.

VERBA FEDERAL – ontem (29), o governo federal já havia anunciado a liberação de R$ 732.441,60 para custear o Hospital de Campanha de Ribeirão Pires. “Com isso vamos conseguir melhorar nossas políticas de combate e enfrentamento da Covid no município", completou Volpi.