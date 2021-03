30/03/2021 | 12:11



Kirsten Dunst está grávida de seu segundo filho! A atriz sempre foi muito discreta quanto a sua vida pessoal e soube manter o segredo muito bem, apesar de já estar com uma barriguinha. A revelação foi feita nesta terça-feira, dia 30, após ela ser capa da W Maganize - que ela divide com Elle Fanning e Rashida Jones.

Os detalhes da gestação não foram revelados por Dunst, mas na imagem dá para perceber que a gravidez já está um pouco avançada. Em entrevista para a revista, ela falou sobre como foi fazer o ensaio fotográfico e ainda revelou que teve dificuldades para se locomover entre os cliques.

Todas as tomadas foram no chão. Eu estava tipo: Eu não consigo me levantar. Eu me senti como Urkel.

Kirsten é cada com o ator Jesse Plemons desde 2016, quando se conheceram na série Fargo. Em 2018, ela deu à luz seu primeiro filho, Ennis Plemons.