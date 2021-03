E Lipe Ribeiro? Anitta comemora aniversário em boate de Pharrel Williams em Miami e posa coladinha com empresário

30/03/2021 | 12:10



Anitta está completando 28 anos de idade nesta terça-feira, dia 30, e já iniciou a data com uma baita comemoração durante a madrugada em uma balada em Miami, nos Estados Unidos.

O local escolhido para a celebração é propriedade de ninguém menos que o astro Pharrel Williams, amigo pessoal da cantora, e também de David Grutman, com quem Anitta trabalha nos Estados Unidos e mantém relação bem próxima, já que chama a família de Grutman de segunda família.

Isabela Grutman, esposa de David, é uma das melhores amigas da cantora e compartilhou algumas fotos da festa no Instagram, como o clique em que as duas aparecem juntinhas e bem ao lado do bolo extravagante escolhido para a celebração dos 28 aninhos da beldade.

Para a ocasião, Anitta apostou em um macacão bem ousado, com decote aparente, todo brilhante e cheio de transparência.

Em fotos compartilhadas por amigos que estavam presentes na festa, como a influenciadora Lele Pons, Anitta chamou a atenção por aparecer coladinha com o empresário do setor imobiliário Michael Chetrit, que mantém um perfil discreto e possui a conta trancada no Instagram. A intimidade entre eles ficou evidente já que o rapaz aparece com as mãos no quadril de Anitta.

Lipe Ribeiro

Mas e o Lipe? A ausência de Lipe Ribeiro nos vídeos da noitada também foi notada. O rapaz, que parecia ter engrenado um relacionamento com a cantora, publicou na mesma data vídeos em que parecia estar em um clima bem diferente da morena.

O influenciador digital publicou momentos em um churrasco e depois apareceu deitado na cama, afirmando que era tudo o que queria, pois estava cansado.

- Hoje eu estou acabado. Vou botar uma série que vai durar quinze segundou e não vou conseguir ver de novo, vou apagar (dormir). Fiquei ausente, eu sei, mas amanhã voltamos a programação normal, disse Lipe, sem deixar claro onde estava e em que momento o vídeo foi gravado.