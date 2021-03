Cris Dias manda recado à Juliette após sister afirmar que beijou Thiago Rodrigues

30/03/2021 | 12:10



Cris Dias, ex-companheira de Thiago Rodrigues, mandou a real após Juliette revelar em um papo com outras sisters no BBB21 que já ficou com o ator durante um Carnaval.

Sincerona, Cris postou mensagem em inglês no Twitter, indicando que o affair com o rapaz seria pura cilada.

Run, Ju, run!, escreveu a jornalista, indicando para a sister correr do rapaz, usando uma das frases mais famosas do filme Forrestp Gump.

Ele, aliás, também mostrou que ficou por dentro das declarações de Juliette.

Thiago compartilhou um vídeo de um lugar paradisíaco ao som de Beija, Beija Tá Calor, e em seguida, uma foto da paraibana com a tag #teamjuliette, além de emojis de dois peixinhos de beijando.

Juliette contou para Thais e Pocah que já havia ficado com um ator famoso.

- É de uma novela e ele era de uma Malhação. Foi num carnaval e eu beijei dentro de um táxi. Ele botou a cabeça na janela, eu beijei e tchau . Meu Deus, que vergonha. O menino não vai nem lembrar da minha cara. Ele fez aquela novela com aquela menina que era Betina, entregou ela, referindo=se à uma tempora de Malhação na qual Thiago viveu o personagem Bernardo em que fazia par romântico com a atriz Fernanda Vasconcellos.

Thais logo matou a charada e Juliette confirmou:

- É, esse bonitão mesmo!

Cris e Thiago foram casados de 2007 a 2017 em um relacionamento cheio de polêmicas. Desde 2018, ela se relaciona com Caio Paduan, enquanto Thiago segue solteiro.