Projeto social atende duas mil pessoas em situação de rua

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



30/03/2021 | 10:37



Em um ano de atividade, o projeto social Anjos da Rua, de Santo André, celebra o aniversário com a mesma motivação: levar refeição para pessoas em situação de rua. O projeto, que teve início com a pandemia da Covid-19, entrega cerca de 100 marmitas por dia, entre almoço e jantar, e de lá pra cá, acreditam já terem ajudado pelo menos duas mil pessoas que buscavam por alimento.

A ação solidária move pelo menos um grupo com pelo menos dez pessoas que distribui as marmitas pelos bairros com mais pessoas em situação de vulnerabilidade, como Tamarutaca, Centro da cidade e Utinga. Pelas contas, foram mais de 11 bairros atendidos durante esse tempo. “Nossa atuação majoritária é no Centro expandido de Santo André onde se concentra a maioria das pessoas em situação de rua”, detalha o responsável pelo projeto, o advogado Leonardo Nieto, 28 anos.

Leonardo lembra que o início do projeto foi com a ajuda de seus pais, os comerciantes Hélio Farber e Goretti Nieto, ambos com 62 anos e seus amigos, a empresária Renata Miyaguti, 29, e Lucas Stocco, 27, que cozinhavam na casa de Leonardo e saiam para a entrega. Como o projeto depende exclusivamente de doações, o cardápio é adaptado conforme o estoque, bem como a quantidade de marmitas.“A meta é entregar todos os dias. Mesmo que não consigamos as duas refeições (almoço e jantar), pelo menos uma garantimos”, comenta. A ideia é entregar a refeição do almoço com arroz, feijão e uma mistura e o jantar, sopas acompanhadas com pães ou macarrão, todos servidos em embalagens descartáveis.

Para o próximo ano, a equipe dos Anjos da Rua busca uma presença ativa maior de voluntários, tanto para auxiliarem nas entregar diárias, quanto nas doações de alimentos ou em dinheiro, por meio da ''vakinha online'' (vaka.me/965713), no qual, conseguem realizar as compras no mercado e de embalagens descartáveis. Há um ano, a ''vakinha'' contabilizava 12 apoiadores que juntos doaram R$ 610, hoje, já são 151 apoiadores e mais de R$ 15 mil.

Para a equipe, a batalha para os próximos anos continua a mesma. “A missão que começamos há um ano de levar alimento e carinho, a quem mais precisa. Alimentando sonhos e procurando possibilidades para essas pessoas, como emprego e residência, reinserindo-as na sociedade”, conclui Leonardo.