Até 77% mais baratos: vale optar por videogames usados?

Da Redação

Do 33Giga



30/03/2021 | 10:48



Quem tem planejado comprar ou trocar o videogame por outro console deveria analisar a aquisição de um usado – do ponto de vista financeiro, vale a pena. Pelo menos, é o que mostra um levantamento da plataforma de vendas OLX. Em média, é possível economizar 67% ao optar por um eletrônico de segunda mão em relação a um novo.

O estudo comparou preços dos modelos com maior demanda na plataforma. O PlayStation 2 pode ser encontrado com valor até 77%% mais barato – de R$ 939 (novo, em comparadores de preço) por R$ 216, usado. O Xbox 360 passa de R$ 1289 (valor mais baixo, novo) para R$ 393, de segunda mão (quase 70% de diferença).

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

No mesmo ranking, aparecem ainda PlayStation 3 (de R$ 1.471 por R$ 377 – média de 74%), XBox One (de R$ 2.659 por R$ 1.000, média de 62%) e PlayStation 4 (de R$ 2.199 por R$ 991, média de 55%).

A OLX identificou ainda que a procura por videogames de segunda mão na plataforma teve um aumento de 9% entre janeiro e fevereiro deste ano comparado ao mesmo período de 2020. O modelo mais buscado foi o PlayStation 4, última versão antes do PlayStation 5. O console mais comprado, porém, foi o Xbox 360, que teve sua produção encerrada em 2016 e foi sucedido pelo Xbox One.

Cuidados

Comprar produtos novos ou usados de forma online tem sido uma prática cada vez mais comum entre os brasileiros. Para tornar a experiência de compra ainda melhor, vale a pena os consumidores adotarem boas práticas de segurança durante a negociação.

Entre as medidas que devem ser adotadas, é importante que comprador e vendedor tirem todas as dúvidas durante a conversa e pesquisem mais detalhes sobre a pessoa com quem está negociando.

Todo o processo deve ser feito dentro da plataforma. É indicado que usuários não compartilhem o número do celular ou e-mail.

Em caso de produtos eletrônicos, como videogames, celulares, entre outros, verifique se o vendedor possui a nota fiscal do produto. Além disso, fique atento aos excessos de facilidades e de valores muito abaixo do mercado.

Evite pagamentos ou depósitos antecipados sem antes conferir ou receber o produto. Caso o usuário perceba algum comportamento suspeito ou que infrinja as regras de uso do site deve reportar nos canais de denúncia da plataforma.