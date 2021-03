Roteador Mesh: como o equipamento melhora o wi-fi de sua casa

Da Redação

A tecnologia Mesh é responsável por ampliar a cobertura do wi-fi e garantir mais estabilidade à rede, assegurando uma conexão de qualidade em todos os cômodos da casa. Ela tem se mostrado ideal para ambientes com alto consumo de internet – quando há vários dispositivos como smartphones, tablets e recursos domésticos inteligentes, conectados em uma mesma rede.

“Diferentemente da função oferecida pelos repetidores, essa tecnologia integra o sinal wi-fi em uma única rede”, explica Marcello Liviero, diretor nacional de vendas da TP-Link Brasil. “Ela gerencia a transição automática entre os vários pontos de acesso, também chamados de ‘nós’, garantindo o mínimo de perda de sinal”.

Como funciona

Mesmo que o plano de internet residencial contratado seja de alta velocidade, é comum que o sinal wi-fi não chegue por completo em certos cômodos da casa. Isso acontece porque determinados fatores do ambiente, como paredes, espelhos, vidros e até mesmo peças de mobília, podem atrapalhar a conexão.

E é aí que entra a tecnologia – e os roteadores – Mesh. Trata-se trata de um sistema dinâmico de internet sem fio, desenvolvido especificamente para acabar com as oscilações de sinal e as chamadas “zonas de sombra” (áreas sem conexão), bem comuns nos roteadores convencionais.

“Seus recursos foram desenvolvidos para lidar especificamente com altas demandas de aparelhos conectados à internet”, explica Liviero. “A rede Mesh é uma rede em malha que é capaz de distribuir o sinal de maneira completa e eficiente, sem falhas ou interrupções, sempre entregando a melhor performance possível aos dispositivos conectados.”

Diferenciais

Em vez de utilizar um único roteador centralizado, a rede Mesh permite uma área de cobertura maior com vários deles individuais que são espalhados pela casa e distribuem o seu sinal. Isso se torna a solução para casas que contam com mais de um andar ou até mesmo para situações em que o sinal de internet sem fio não alcança os cômodos mais afastados.

“A experiência de navegação é o principal diferencial da tecnologia. Como ela cria uma rede única, não é preciso alternar a conexão entre as redes ou de uma faixa de frequência para outra”, , comenta Liviero. “O sistema identifica automaticamente qual o melhor ponto de acesso. Assim, o usuário pode se locomover no espaço entre diferentes pontos sem perder a conexão ou sequer perceber qualquer mudança.”