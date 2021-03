Com grande atuação coletiva, Clippers derrotam Bucks com facilidade; Nets vencem

30/03/2021 | 07:45



Com uma grande atuação coletiva, na qual quatro jogadores titulares conseguiram marcar 20 ou mais pontos cada, o Los Angeles Clippers mostrou força ao derrotar em casa o Milwaukee Bucks por 129 a 105, no ginásio Staples Center, pela rodada de terça-feira da NBA. Além disso, o time da Califórnia contou com um ótimo aproveitamento do perímetro (de três pontos) com 19 bolas convertidas em 34 tentativas.

Marcus Morris Sr. foi o cestinha dos Clippers com 25 pontos, além de cinco rebotes e três assistências. Outros três jogadores titulares alcançaram a marca dos 20 pontos: Kawhi Leonard (23 pontos, nove rebotes, oito assistências e dois roubos), Luke Kennard (21 pontos e cinco rebotes) e Reggie Jackson (20 pontos e três assistências).

Pelos Bucks, o astro grego Giannis Antetokounmpo liderou a equipe na pontuação com 32 pontos, além de seis rebotes e três assistências. Jrue Holiday obteve 24 pontos, quatro rebotes, sete assistências e três roubadas de bola e Khris Middleton terminou o duelo com 15 pontos, três rebotes e três assistências.

Com o resultado em Los Angeles, ambas as equipes seguem em terceiro lugar em suas respectivas conferências. Os Clippers estão com uma campanha de 32 vitórias e 16 derrotas no Oeste, somente atrás do Utah Jazz e do Phoenix Suns, e os Bucks com 29 triunfos em 36 partidas, ainda em desvantagem para Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets.

De olho na primeira colocação do Leste, os Nets receberam o lanterna do Oeste, Minnesota Timberwolves, e tratou de fazer a sua parte. Contando com o "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de James Harden (38 pontos, 13 assistências e 11 rebotes) e a ótima atuação de Kyrie Irving (27 pontos), o time alvinegro bateu o rival por 112 a 107.

Pelo lado dos Timberwolves, os destaques foram Karl-Anthony Towns (31 pontos e 12 rebotes) e Anthony Edwards (23 pontos e 10 rebotes).

Quem voltou, e bem, depois de ficar cinco jogos de molho em virtude de uma contusão no cóccix foi Stephen Curry. O armador levou o Golden State Warriors a bater em casa o Chicago Bulls por 116 a 102, fazendo com que a franquia de San Francisco voltasse a vencer após quatro derrotas consecutivas.

Curry se machucou durante a vitória sobre o Houston Rockets, no último dia 17. O astro sobrou em quadra, fechando como o cestinha com 32 pontos, convertendo seis bolas de três em 14 tentativas. Andrew Wiggins colaborou com 21 pontos, Kelly Oubre Jr. com 18 (e 11 rebotes) e Draymon Green com 11 (e nove assistências).

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Washington Wizards 132 x 124 Indiana Pacers

Boston Celtics 109 x 115 New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets 112 x 107 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 88 x 98 Miami Heat

Detroit Pistons 118 x 104 Toronto Raptors

Houston Rockets 110 x 120 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 106 x 127 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 115 x 132 Sacramento Kings

Utah Jazz 114 x 75 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 116 x 102 Chicago Bulls

Los Angeles Clippers 129 x 105 Milwaukee Bucks

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Washington Wizards x Charlotte Hornets

Denver Nuggets x Philadelphia 76ers

Phoenix Suns x Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers x Orlando Magic