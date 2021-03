30/03/2021 | 01:30



Os Estados Unidos suspenderam nesta segunda-feira, 29, um acordo comercial com Mianmar até que o governo democrático seja restituído no país. Em 1º de fevereiro, militares de Mianmar deram um golpe de Estado que destituiu o governo eleito e prendeu a líder civil e vencedora do Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi.

O escritório de representação comercial dos EUA disse que o país suspenderia imediatamente todos os acordos firmados com Mianmar sob o Acordo de Estruturas de Comércio e Investimentos de 2013. A sanção, no entanto, não encerra o comércio entre os países.