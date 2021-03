CVC quer cobrar R$ 67 mi de ex-diretores por prejuízo

da Redação



30/03/2021 | 00:11



O conselho da CVC, operadora de turismo com sede em Santo André, estuda cobrar de quatro ex-executivos parte do prejuízo causado por erros contábeis revelados pelo balanço de 2019. A ideia é solicitar, em câmara de arbitragem, que eles devolvam, no mínimo, R$ 67 milhões. A proposta será votada por acionistas em assembleia extraordinária convocada para 27 de abril.

Segundo texto que será submetido aos acionistas, obtido pelo Diário, apuração da CVC apontou que ex-administradores “descumpriram seus deveres legais”. São eles Luis Eduardo Falco, ex-CEO e ex-presidente do conselho; Luiz Fernando Fogaça, ex-direitor financeiro e ex-diretor presidente; Leopoldo Saboya, ex-diretor financeiro; e Jacques Douglas Varaschim, ex-diretor de tecnologia e informação.

Erros contábeis somaram R$ 362 milhões, a maior parcela com impacto nas receitas. Caberá aos acionistas decidirem se parte desse valor, que pode incluir a devolução de bônus e dividendos que os ex-executivos receberam enquanto atuavam na CVC, será cobrado de Falco, Fogaça, Saboya e Varaschim, que já não fazem mais parte dos quadros da empresa. Em nota, os dois primeiros negam as acusações e se dizem indignados.

BALANÇO

A CVC apresentou lucro líquido de R$ 82,3 milhões no quarto trimestre de 2020, segundo balanço divulgado na sexta-feira, revertendo prejuízo de R$ 144,8 milhões do mesmo período de 2019. Auditoria afastou risco de falência da companhia.