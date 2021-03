Jorge Kina morre por complicações da Covid

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



29/03/2021 | 21:36



O vereador Jorge Kina (PSDB), de Santo André, morreu na noite de hoje vítima de complicações da Covid-19. O tucano, 55 anos, estava entubado no Hospital das Clínicas, na Capital, após ser transferido da unidade de campanha municipal, onde ficou internado desde o dia 1º de março. Exercendo o segundo mandato, ele deixa mulher e três filhos. É o segundo parlamentar que vai a óbito na cidade em menos de 30 dias. No dia 12, Marilda Brandão (PSD) também faleceu por sequelas do novo coronavírus.

Não há, por enquanto, informações sobre velório e enterro de Kina. Por recomendações de profissionais da área de saúde, a solenidade não deve acontecer no prédio da Câmara, como normalmente ocorre em casos de óbito de políticos e personalidades do município.

O presidente da Câmara, Pedrinho Botaro (PSDB), registrou profundo pesar pela morte do correligionário e colega de Legislativo. “É com grande pesar que comunico o falecimento do amigo vereador Jorge Kina. Ele estava com sequelas da Covid e veio a falecer nesta noite (de ontem). Como presidente (da casa), lamento o falecimento desse vereador imbatível e lutador da nossa cidade. Fez ótimo mandato na legislatura passada (na ocasião como suplente) e foi eleito diretamente para a atual com méritos. Lutou para se recuperar, mas depois de tantos dias entubado, perdemos um amigo, de PSDB, mas em especial da Câmara.”

Kina ocupou a cadeira parlamentar por boa parte da legislatura anterior, no lugar de Roberto Rautenberg (então no Republicanos), que se licenciou desde o começo do mandato. Em 2020, ele mudou de partido e registrou 3.523 votos no pleito municipal, assegurando vaga direta.