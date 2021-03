Celebração da Semana Santa tem programação totalmente on-line

Yara Ferraz



30/03/2021 | 00:17



Com o agravamento da pandemia, a Igreja Católica da região organizou Semana Santa on-line – confira a programação completa no dgabc.com.br. Iniciada domingo, as celebrações relembram a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A missa de Páscoa pode ser acompanhada pelas redes sociais da Diocese de Santo André, domingo às 11h.

“Tínhamos esperança que no domingo de Páscoa seria possível rezar a missa de forma presencial, mas não será possível. Seria conforto para nós, católicos, mas não poderemos”, afirmou o bispo dom Pedro Carlos Cipollini, que deixou mensagem aos fiéis. “Tenha perseverança na fé, na oração, no fazer o bem, na esperança. Que ninguém se desespere porque tudo podemos em Deus que nos conforta”, disse.

Amanhã, dia 31, a Diocese transmite a celebração do encontro às 18h, mesmo horário da Santa Ceia no dia 1º de abril. Sexta-feira da Paixão, dia 2, ocorrerá a adoração da cruz às h e celebração com o bispo, às 18h. No sábado santo o bispo também ceelebra uma vígila pascal no mesmo horário.

Segundo o bispo, a reflexão do cristão neste tempo deve dirigir-se para Jesus Cristo na sua paixão e morte na Cruz e sua ressurreição. "Sabemos assim, que após a noite escura amanhece o dia. Esta pandemia vai passar, esta noite tenebrosa terá fim e poderemos ver raiar o dia da superação de todo este sofrimento", disse.

"A Páscoa, o Mistério Pascal é central na fé cristã. O próprio São Paulo Apóstolo escreveu: “se Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé”. O cristão, portanto, vive da fé, mas também da esperança. Esperança de superação, de vitória sobre a morte. Isto é a Páscoa. Desejamos uns aos outros uma feliz Páscoa, mesmo em meio aos espinhos. Consolemos as famílias enlutadas com o nosso amor fraterno", afirmou Dom Pedro.