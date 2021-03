Obituário - 30 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/03/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Ernestina Maria da Silva, 96. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mirna Martinez Willens, 90. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Juvenil de Melo Vieira, 90. Natural de Serrania (Minas Gerais). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Agricultor. Dia 27. Cemitério Municipal de Botelhos (Minas Gerais).

Maria da Conceição Irineu, 86. Natural de Varginha (Minas Gerais). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Armelinda Negri Giuriollo, 85. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 27. Crematório Campo das Oliveiras.

Iracema Augusta da Silva, 83. Natural de Vicência (Pernambuco). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonilda Rissão de Marco, 83. Natural de Coroados (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmen de Brito Procópio, 82. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edite Pereira de Matos, 81. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dagoberto Milan, 80. Natural de Monte Mor (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renato da Silva Trindade, 78. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 27, no hospital de campanha UFABC. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

João Baptista Guarino, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Umbelino de Araújo, 78. Natural de Simplício Mendes (Piauí). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Bordignon, 78. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Antonio Alves Moreira, 74. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elsa Latorre Gomes, 72. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Elisa dos Santos, 72. Natural de Santo André. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Januário Barbosa Martins, 71. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Jardim Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Maria Moreira Passos, 70. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Despachante. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Rita de Oliveira Silva, 70. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Valentim de Oliveira, 68. Natural de Triunfo (Paraíba). Residia no bairro Capuava, em Santo André. Comerciante. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vandete Serino da Silva, 68. Natural de Rancharia (São Paulo). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dalva Ferreira dos Santos, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Cozinheira. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neide Granaia Martos Pereira, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marisa Custódio dos Santos, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Varlese, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio Pinheirinho, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

José Pedro da Silva, 56. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Auxiliar de logística. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleide Maria Viana, 54. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Funcionária pública. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

David Antonio Silvério Siqueira, 53. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edivaldo Menarbino, 53. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fátima Marisa Guerra, 52. Natural de Adamantina (São Paulo). Residia no Jardim Tietê, em São Paulo, Capital. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Alacir Tonello, 50. Natural de Paraguaçu Paulista (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edmilson Francisco da Silva, 45. Natural de Chã de Alegria (Pernambuco). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Auxiliar de serviços. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Cleis Vieira, 34. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Professora. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Victor da Silva Volpe, 20. Natural de Santo André. Residia no Centreville, em Santoi André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Euclides Ferreira de Araujo, 96. Natural de Brejão (Pernambuco). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

Zélia Francisca Gabriel, 87. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Julia Evaristo da Silva, 85. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Phoenix.

Nelson Hidalgo Castilho, 78. Natural de Ibirarema (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Carlos Heriberto Chavez Mescias, 76. Natural do Equador. Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Jardim da Colina.

Minor Nozaki, 75. Natural de Serra Azul (São Paulo). Residia em Osasco (São Paulo). Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição.

Dirce Belmira de Oliveira Zaquel, 75. Natural de São Bernardo. Residia em Santo André. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Guilherme Luiz Mauruto, 75. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Distrito de Cachoeirinha, em São Paulo, Capital. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo, Capital.

Maria da Glória Silva Vaz, 74. Natural de Miracatu (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

Joaquim Petrela, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 27. Cemitério dos Jesuítas.

Aparecida Maria Lima Coiado, 69. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

Alexandrina Rodrigues da Costa, 66. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia no Parque Terra Nova II, em Santo André. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Maria Benabide, 66. Natural do Estado do Paraná. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério do Baeta.

Maria Helena Rosa das Neves, 64. Natural de Teixeira (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Bruno Pompilio Fedele, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Santana do Parnaíba, em São Paulo, Capital. Dia 26. Crematório Bosque da Paz.





SÃO CAETANO

Olívia Fernandes Pinheiro, 97. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 27, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Lazara de Oliveira, 91. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia no Centro de São Caetano. Dia 27. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Durval Infanti, 88. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Ignez Morselli Cardim, 85. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 27, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Antonia Brassioli Ceraitti, 79. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Tecelã. Dia 27, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Euripedes Marquez Pinheiro, 47. Natural de Uberaba (Minas Gerais). Residia no Jardim Lago Azul, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Waldomira de Carvalho Victonte, 92. Natural de Pitangueiras (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 27. Jardim da Colina.

José Berato Filho, 88. Natural de Cristinápolis (Sergipe). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Maria José do Nascimento, 66. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Maria Quitéria da Silva Elias, 61. Natural de Ibateguara (Alagoas). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Maria Ediva de Sousa Lima, 60. Natural de São João da Canabrava (Piauí). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Jonathan Sobreira de Amorim Camargo, 17. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

MAUÁ

Hilda Santos da Silva, 84. Natural de Jaguaquara (Bahia). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Clemencia França de Souza, 74. Natural de Guajeru (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Antonio de Moura Neto, 71. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Francisco Dias, 70. Natural de Jandaia do Sul (Paraná). Residia em Mauá. Dia 27, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Alceu Ferreira do Nascimento, 57. Natural de Centenário do Sul (São Paulo). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Motorista. Cemitério Santa Lídia.

Liria Marli Fortini de Souza, 56. Natural de Mauá. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

RIO GRANDE DA SERRA

Marcelo Miranda Marcili, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Califórnia Paulista, em Rio Grande da Serra. Dia 26. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.