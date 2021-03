Boninho faz comentário sobre próxima edição do Big Brother Brasil e insinua novo paredão falso no BBB21: Pode ser na próxima semana

29/03/2021 | 18:10



Parece que as preces dos internautas foram atendidas! Depois que muitos se mostraram desapontados com o paredão falso que levou Carla Diaz para o quarto secreto no BBB21, os internautas passaram a pedir outra dinâmica fake para Boninho, diretor do reality show - e ele pode ter levado os pedidos bem a sério!

Em um de seus posts mais recentes no Instagram, Boninho foi questionado sobre quando seria o próximo paredão falso do reality, e deu uma resposta que reacendeu as esperanças do público:

Pode ser na próxima semana.

Será que realmente teremos mais um paredão falso?

Chega de mimimi

E parece que o diretor ficou realmente cansado de tanta polêmica dentro da casa mais vigiada do Brasil. Também na tarde desta segunda-feira, dia 29, Boninho resolveu dar um spoiler do próximo BBB, afirmando que não quer mais ver os confinados falando sobre deixar o confinamento:

Spoiler BBB22!!! Chega de mimimi. Se quiser pedir para sair é só entrar no confessionário e apertar um botão! Lógico que ele vai ficar aberto para isso de 9 da manhã às 9 da noite, porque a gente não tem paciência pra bêbado!! [Risos]