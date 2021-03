Confira um roteiro de cinco dias no litoral paulista

Redação

Do Rota de Férias



29/03/2021 | 17:18



As praias do litoral paulista oferecem grande diversidade de paisagens. Seja nas grandes cidades, seja nas pequenas vilas costeiras, há muito verde e opções culturais para todos os gostos. Para quem não costuma passar as férias em São Paulo, descer a serra e conhecer as praias pode ser muito surpreendente. Já quem está acostumado a viajar pela região tem a oportunidade de diversificar o passeio ao traçar um trajeto para explorar as melhores praias locais.

Aqui, você confere um roteiro de cinco dias por algumas das mais belas praias que o litoral de São Paulo abriga. O melhor de tudo é que o trajeto é adaptável e você pode ficar muito mais tempo no lugar preferido para aproveitar com mais calma tudo o que cada cidade oferece.

Guarujá

O roteiro proposto tem início no Guarujá, ainda na região central da costa de São Paulo. Lá, você encontra um equilíbrio perfeito entre uma cidade grande – ligada a Santos por uma balsa – e muitas belezas naturais. Não são poucos os motivos para visitar o Guarujá, começando pela beleza das praias urbanas, como as de Pitangueira e Enseada, até algumas faixas de areia mais afastadas que merecem um dia só para elas, como Pernambuco.

Outro destaque do Guarujá é a vida noturna agitada, marcada por diversos bares e restaurantes. Vale a pena ficar ao menos dois dias na região para curtir todos os seus atrativos.

Ilhabela

Quem busca belezas naturais no litoral paulista sempre se esbarra com a ilha mais famosa do estado. Ilhabela reúne um bocado de atrativos naturais, incluindo 260 quedas d’água. Na região, dá para se aventurar em trilhas ou simplesmente relaxar em algumas praias dos sonhos.

Vale a pena fazer um passeio de jipe para visitar as faixas de areia mais desertas e passar uma tarde em locais como a Praia de Castelhanos, uma das mais belas do Brasil. O cenário por lá é de encher os olhos.

Dois dias permitem realizar muitas atividades em Ilhabela, mas a verdade é que o local merece mais tempo para ser explorado. Caso tenha a oportunidade, não hesite em passar mais algumas noites por lá.

Ubatuba

De volta ao continente, a rodovia Rio-Santos leva a Ubatuba, uma das cidades mais famosas do Litoral Norte de São Paulo. Não faltam motivos para isso. Suas praias são cercadas de natureza, acessíveis e com boa infraestrutura. É uma região ideal para passar férias em família.

Uma dica de passeio que se pode fazer com crianças, por exemplo, é a Ilha das Couves. Com águas calmas e cristalinas, a região ainda preserva ares selvagens. Vive isolada, uma vez que, para entrar lá, é preciso agendar o passeio previamente. O acesso, realizado por barcos, é uma atração à parte e que já vale a experiência.

Você pode percorrer Ubatuba rapidamente, em apenas um dia, mas a recomendação é que fique mais tempo para aproveitar tudo que a cidade oferece. Como o litoral local é grande, não faltam opções para quem busca agito ou isolamento.

Dicas para aproveitar a viagem pelo litoral paulista

Seja flexível

Há diversos estilos de viajantes, e é por isso que é importante adaptar o roteiro de acordo com suas necessidades. Ter flexibilidade para mudar o trajeto e aproveitar mais os pontos turísticos e as praias que mais o atraem com certeza enriquecerá a experiência.

Descanse

Durante a viagem, é importante separar alguns momentos para descansar e relaxar. Eles são importantes para recompor as energias. Afinal, você está de férias. Se estiver viajando com o computador, tente se desligar do trabalho e busque por opções de entretenimento online, como as diversas opções de jogos existentes ou mesmo seus filmes e séries preferidos.

Aproveite a viagem

Planejar um roteiro de viagem serve para que você possa se organizar e aproveitar ao máximo as férias. No entanto, não é necessário ficar apegado o tempo todo à programação e se esquecer que vale a pena deixar espaços para se surpreender e conhecer lugares e culturas diferentes. Esse equilíbrio entre organização e relaxamento é o que vai fazer a sua viagem ser realmente inesquecível.