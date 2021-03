Chile estabelece novos requisitos de entrada para viajantes brasileiros

Redação

Do Rota de Férias



29/03/2021 | 17:18



Com a vacinação a todo vapor, o Chile projeta imunizar 80% de sua população até o final do primeiro semestre de 2021. A meta traçada pelo governo abre uma porta para a retomada da indústria do turismo. Entretando, o cenário não é tão positivo para os brasileiros que pretendem ir ao país. Por conta do aumento de casos de covid-19, o governo chileno adotou medidas mais restritivas para a entrada de viajantes tupiniquins.

As autoridades sanitárias do Chile informaram que, desde 11 de março, todos os passageiros provenientes do Brasil ou que tenham estado no país nos últimos 14 dias deverão seguir os seguintes passos:

Ao chegar no país, é realizada uma checagem de documentação, incluindo a apresentação do PCR negativo realizado no Brasil. Após esse etapa, é feito um novo teste de PCR e os passageiros são transferidos para uma residência sanitária.

Ao chegar no país, é realizada uma checagem de documentação, incluindo a apresentação do PCR negativo realizado no Brasil. Após esse etapa, é feito um novo teste de PCR e os passageiros são transferidos para uma residência sanitária. Na residência sanitária, os passageiros permanecem isolados até a chegada do resultado do exame feito ao chegar no Chile (até 48 horas). A estadia na residência sanitária é totalmente gratuita e não representa nenhum custo para o passageiro.

Caso o resultado seja negativo, o turista é liberado e pode continuar a quarentena de 10 dias (que já estava sendo exigida pelo país antes das novas medidas) em sua hospedagem no destino final.

Caso o resultado seja positivo, o passageiro permanece na residência sanitária até que receba alta.

Essa medida não se aplica às pessoas provenientes de voos que apenas façam escala em alguma cidade no Brasil.

Vale a pena destacar que os novos procedimentos somam-se aos requisitos já estabelecidos anteriormente para a entrada no Chile de passageiros provenientes do Brasil. São eles:

PCR negativo realizado 72 horas antes do embarque. Em caso de voos com escala, se considera o último embarque até a chegada no país.

Preencher a “Declaração Juramentada para Viajantes” até 48 horas antes do embarque. O documento pode ser encontrado em www.c19.cl

Contar com um seguro de saúde que cubra atendimentos associados à covid-19 durante a sua estadia, com uma cobertura de no mínimo USD $3 mil.

Cumprir a quarentena de 10 dias quando chegar ao país

Preencher o Acompanhamento Epidemiológico que será enviado diretamente para o e-mail do turista durante os primeiros 14 dias desde a sua chegada no Chile

PLANEJE SUA VIAGEM PARA O CHILE

Na hora de planejar a viagem para o Chile, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país.

Reserva de hotéis no Chile

O Rota de Férias trabalha com o programa de afiliados do Booking.com para a reserva de hotéis. Isso porque, por meio dele, dá para fazer reservas antecipadas de hospedagem nos hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação sugeridos pelo site. Há boas opções no Chile, com política adequada de cancelamento e todas as informações que você precisa

Seguro viagem com desconto

Quando queremos encontrar as melhores opções do mercado de seguro viagem, de acordo com o período e o local que vamos visitar, usamos o Seguros Promo. O site exibe uma comparação com os valores oferecidos pelas principais operadoras do mercado, economizando tempo e garantido os melhores preços. Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” têm um bônus: 5% de desconto na hora.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem.

Chip viagem internacional

Na hora de viajar para destinos fora do Brasil, nunca deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. Com ele, dá para se comunicar e acessar a web de qualquer lugar. É assim que postamos nossos textos e fotos no Instagram quando viajamos. Temos uma parceria especial com a Viaje Conectado, que oferece pacotes para diversos destinos do mundo. Para ganhar até 10% de desconto, use o cupom rotadeferias.

Clique aqui para comprar seu chip viagem internacional.

Passagem aérea para o Chile

O robô do Skyscanner, parceiro do Rota de Férias, é um dos mais eficientes do mundo para a pesquisa de passagens aéreas. Ao acessá-lo você pode ver de uma só vez o valor oferecido por diversas empresas para a rota desejada. Também dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido forem modificados.

Aluguel de carro no Chile

Na hora de alugar um carro no Brasil ou no exterior, vale a pena fazer a reserva com a Rentcars.com. O site faz uma pesquisa com as melhores locadoras do mercado, de acordo com o período da viagem e o modelo que você deseja alugar. Assim, é possível ganhar tempo na hora de planejar a viagem e garantir os melhores preços.

Tours, ingressos e transporte no Chile

Com a Easy Travel Shop, você pode fazer reservas de tours e transfers, bem como garantir ingressos para pontos turísticos e grandes eventos no Brasil e no mundo. Ao navegar no Rota de Férias, você encontrará diversos posts com links com sugestões devidamente selecionadas pela redação de acordo com a relevância para o leitor. Basta fazer como nossa equipe: clicar, fazer a reserva e se divertir.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers.