Angelina Jolie entra com pedido judicial para que três de seus filhos menores de idade testemunhem em ação contra Brad Pitt

29/03/2021 | 17:10



Parece que a briga judicial de Brad Pitt e Angelina Jolie está prestes a se intensificar. Depois que a atriz acusou Brad de violência doméstica em meio ao julgamento do divórcio do ex-casal e que o filho mais velho dos dois, Maddox, testemunhou contra o pai, pode ser que três das crianças Jolie-Pitt também sejam envolvidas no julgamento.

De acordo com o Vanity Fair, Angelina teria enviado um documento à corte que julga seu caso se colocando à disposição para dar prova e apoio as autoridades sobre suas acusações de violência doméstica - e ainda teria entrado com um processo para permitir que três de seus filhos mais novos também testemunhem no caso.

Maddox, de 19 anos de idade e considerado como maior de idade pela justiça americana, já teria testemunhado contra o pai. Outras crianças adotadas pelo ex-casal são: Vivienne e Knox, ambas com 12 anos de idade, Shiloh, de 14 anos de idade, Zahara, hoje com 16 anos de idade, e Pax, de 17 anos de idade. Por serem menores de idade, todos os cinco precisam de autorização da justiça e dos pais para depor - e o veículo não especificou quais das crianças estariam sendo envolvidas no processo.