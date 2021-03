1982. O maior pleito da história

Ademir Medici

do Diário do Grande ABC



30/03/2021 | 00:01



Em 1982, o show de bola na região ficou por conta das eleições à Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Se hoje temos tão poucos representantes em nível de União e Estado – Santo André, por exemplo, neste ano de 2021 não tem nenhum deputado - em 1982 conseguimos eleger oito deputados legitimamente locais.

PT: Djalma Bom, Cicote e Expedito Soares

PMDB: Cheidde, Raimundo e Leandrini

PTB: Botelho e Clorinda Sampaio

Franco Montoro, governador

Severo Gomes, Senador

551– O Diário do Grande ABC realizou mais uma grande cobertura nas eleições gerais de 1982, em 15 de novembro, feriado que caiu numa segunda feira. Em manchete, destacou: “Oito deputados representarão o Grande ABC” (cf. edição de 25-11-1982).

552 – Os cinco partidos em funcionamento na região lançaram 48 candidatos a deputado estadual e federal. PT, PMDB e PTB conseguiram eleger pelo menos um candidato cada; PDS e PDT não elegeram nenhum.

553 – Os deputados federais eleitos pela região foram: Djalma Bom, do PT de São Bernardo, com 164.398 votos; Felipe Cheidde, do PDDB de São Bernardo, com 103.389 votos; Raimundo da Cunha Leite, do PMDB de São Caetano, com 87.109 votos; e José Mendes Botelho, do PTB de Santo André, com 66.441 votos.

554 – À Assembleia Legislativa, os eleitos, pelo Grande ABC, foram José Cicote, do PT de Santo André, com 81.118 votos; Floriano Leandrini, do PMDB de São Caetano, com 64.723 votos; Expedito Soares, do PT de São Bernardo, com 62.845 votos; e Clorinda Sampaio, do PTB de Santo André, com 41.250 votos.

555 – O Grande ABC conseguiu emplacar, ainda, dois suplentes à Câmara Federal: José Nogueira, segunda suplência do PT, seguido pelo deputado federal Benedito Marcilio, que não conseguiu se reeleger.

556 – À Alesp, três candidatos da região ficaram na suplência: Ademir Scarpelli, primeiro suplente do PTB; Juraci Magalhães, primeiro suplente do PT; e Fernando Leça, terceiro suplente do PMDB.

557 – Votaram nas eleições de 1982, no Estado de São Paulo, 11.597.985 eleitores. Franco Montoro foi eleito governador com 5,2 milhões de voto, seguido por Reynaldo de Barros, Jânio Quadros, Lula e Rogê Ferreira.

NOTA – O último governador de São Paulo eleito em sufrágio universal havia sido Adhemar de Barros, em 7-10-1962, 20 anos antes; cassado em 1966, Adhemar foi substituído em 1966 pelo vice-governador Laudo Natel, que também havia sido eleito diretamente em 62.

558 – Severo Gomes foi eleito senador por São Paulo, seguido por Adhemar de Barros Filho, José Papa Junior, Blota Junior, Faria Lima, Jacó Bittar e Euzébio Rocha.

559> – Com 920.741 eleitores, o Grande ABC já representava um colégio eleitoral dos mais importantes. Tanto que, nas últimas horas da campanha ao governo do Estado, quatro candidatos estiveram na região: Montoro em Santo André, Reynaldo de Barros em Santo André e São Bernardo, Jânio em Ribeirão Pires e Lula em Mauá.

560 – Uma campanha renhida. “Faltou civilidade”, declarou o cientista político Bolívar Lamounier em entrevista à repórter Fátima Murad, do ‘Diário’.

“Da safra de candidatos, poucos se salvam”,

Cf. ‘Diário’, em editorial, 12-11-1982, três dias antes das eleições.

Diário há meio século