Katie Price relata ter sofrido uma série de abusos sexuais quando jovem: Eu tinha sete anos e estava em um parque

29/03/2021 | 16:10



A modelo inglesa Katie Price se abriu sobre os abusos sexuais que sofreu ao longo da vida em conversa com o podcast â??Changes with Annie Macmanus. De acordo com o jornal britânico Metro, as revelações feitas pela musa ocorreram depois que ela declarou que homens eram a única coisa que sempre esteve errada em sua vida desde cedo.

Katie, que hoje está com 42 anos de idade, conta que sofreu um abuso sexual quando tinha apenas sete anos de idade e estava passeando em um parque:

- Eu fui estuprada quando criança aos sete anos [de idade], isso está no meu primeiro livro [a autobiografia Being Jordan, lançada em 2004], eu estava em um parque. Eu tinha sete anos [de idade] no parque e no intervalo [após a agressão] alguém tentou me colocar em seu carro. Minha mãe tinha essa preocupação constante o tempo todo.

No entanto, Price voltou a sofrer outros abusos durante sua vida. Ela relata que, aos 12 anos de idade, acabou tendo contato com um fotógrafo que foi posteriormente preso por drogar meninas menores de idade:

- Então me envolvi com um fotógrafo que acabou na prisão e era obcecado por mim. Ele tirou fotos indecentes que eu pensei serem inocentes na época. Ele tirava fotos minhas mostrando minha língua, o que parecia jovem e feminino, mas ele as considerava sexuais. Ele fazia esses milkshakes, eu nunca tomava porque não gostava deles, mas quando a polícia apareceu para ver minha mãe, [contaram que] era o que ele fazia - ele fazia as meninas beberem, as drogava e depois tirava fotos delas.

O The Sun ainda afirma que Katie descreveu uma terceira violência sexual, que teria ocorrido durante um roubo de carro na África do Sul. De acordo com o veículo, a modelo teria afirmado que foi abusada com uma arma na frente de crianças que também estavam presentes no incidente. Além disso, Katie destaca que o abandono que sofreu de seu pai também contribuiu para sua desconfiança para com o sexo masculino:

- Minha mãe teve essa constante o tempo todo. Meu pai foi embora e, embora eu não me lembre, subconscientemente sua mente se lembra de tudo. Está [tudo] aí.

Apesar dos traumas, Price parece ter encontrado um homem no qual pode confiar. Durante a entrevista, ela teria entrado em detalhes sobre seu namoro com Carl Woods, um vendedor de carros que chegou a participar do reality show romântico Love Island e com quem está se relacionando desde junho de 2020.

- Não consigo acreditar como sou sortuda por tê-lo. Vou me casar com ele, é ele. Levei 42 anos para encontrar meu príncipe e ele não aceita nenhuma mer** de mim. � o que eu preciso.

Katie é mãe de cinco crianças de seus relacionamentos anteriores com o ex-jogador de futebol Dwight Yorke, com o cantor e compositor Peter André, e com o stripper Kieran Hayler - e estaria tentando ter o sexto filho ao lado do namorado.