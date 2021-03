Zé Felipe derrete a web ao compartilhar a filha se mexendo na barriga da esposa

29/03/2021 | 16:10



Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, está curtindo os últimos meses de gravidez da esposa, Virginia Fonseca. Com oito meses de gestação de sua amada, o cantor publicou um vídeo no Instagram em que aparece conversando com o bebê, que responde aos estímulos do pai dando pequenos chutes na barriga da mamãe coruja. Super fofo, né?

Na legenda, ele escreveu:

Maria mexendo. Amor da minha vida.

Virginia e Zé Felipe oficializaram a união na última sexta-feira, dia 26, em uma cerimônia para poucas pessoas. Na ocasião, a influenciadora compartilhou algumas fotos do momento em suas redes sociais e se declarou para o marido.

Uma data que eu vou lembrar para o resto da minha vida! Um dos dias mais felizes de todos! Obrigada por ser absolutamente tudo pra mim, Zé Felipe. Nove meses juntos e, hoje, casados. Não tenho palavras para descrever o meu amor por você, eu e a Maria Alice te amamos mais que demais. Preparado para me aguentar para resto da vida?

Virginia parece estar em completa harmonia com a família do marido. A influenciadora tem uma relação muito próxima com Poliana Rocha, e já falou sobre como essa amizade foi essencial para que ela pudesse superar os desafios do início de sua gestação.

Oficialmente parte da família, ela publicou uma foto grudadinha com a sogra, e na legenda, ela escreveu:

A pergunta do dia é: Mãe, irmã ou sogra?! Amamos você Poli, obrigada por tudo.