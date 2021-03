UBS Jardim Mauá é alvo de vandalismo; vacinas contra a Covid foram transferidas

Do Diário do Grande ABC



29/03/2021 | 15:27



O atendimento aos moradores na UBS Jardim Mauá foi prejudicado nesta segunda-feira (29), depois de a unidade ter sido alvo de vandalismo com o corte de cabos elétricos e de amanhecer sem energia. O problema foi identificado por funcionários responsáveis pela abertura da unidade de saúde. Medicamentos que necessitam de refrigeração, como as vacinas da Covid-19, tiveram de ser levados para a UBS Jardim Kennedy para não estragar. O esforço dos servidores da unidade de saúde foi justamente no sentido de garantir a aplicação de doses do imunizante. A UBS Jardim Mauá tem cerca de 16 mil pessoas cadastradas e que recebem atendimento mensalmente. No fim da manhã, a UBS já estava funcionando.

Também em Mauá, no início da madrugada de domingo (28), a GCM (Guarda Civil Municipal) recebeu denúncia anônima e encerrou festa clandestina com pouco mais de 40 pessoas na Rua Pedro Serode, mesmo bairro onde a UBS está localizada.