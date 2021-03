Copete testa positivo para covid-19 e vira desfalque do Santos na Libertadores

29/03/2021 | 15:26



Maior artilheiro estrangeiro da história do Santos, o atacante Jonathan Copete testou positivo para a covid-19, informou o clube nesta segunda-feira. O colombiano, assim, se torna baixa certa para o jogo de ida contra o San Lorenzo, no dia 6, pela última fase preliminar da Copa Libertadores.

"Informamos que o atleta Copete testou positivo para covid-19 e está em isolamento, em sua residência, com supervisão do departamento médico do Santos FC", anunciou o clube. Copete soma 26 gols em 136 jogos com a camisa santista.

O resultado positivo do exame causou preocupação no Santos porque o jogador estava concentrado com os demais atletas em Atibaia, nos últimos dias. Mesmo assim, segundo o clube, foi o único que teve constatado o novo coronavírus em exame.

"Todos os outros jogadores fizeram testes sexta-feira e hoje pela manhã, com resultados negativos. Ressaltamos que comissão técnica também realizou os testes, bem como funcionários do hotel onde o Santos realizará os treinos esta semana, antes do embarque para a Argentina, onde enfrenta o San Lorenzo, pela Libertadores", informou o time.

Sem Copete, a delegação santista, agora menor, com 30 jogadores, voltará para Atibaia nesta segunda-feira. O time deve seguir treinando na cidade do interior de São Paulo até sexta-feira.

O atacante perdeu espaço no time nos últimos meses. E passou a maior parte do tempo apenas treinando, por não estar inscrito nas competições. Ele voltou a ficar disponível neste mês e ainda não ganhou oportunidades com o novo treinador santista. O jogo de ida da Libertadores, em Buenos Aires, poderia ser uma boa oportunidade para o colombiano.