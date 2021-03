Amber Heard compartilha foto celebrando vitórias contra Johnny Depp

29/03/2021 | 15:10



Amber Heard apareceu em suas redes sociais no último domingo, dia 28, com umas fotos de seu rosto todo machucado em reação à derrota que seu ex-marido, Jhonny Depp, teve nos tribunais britânicos.

A atriz mostrou a primeira foto com o rosto machucado - muito provavelmente por uma das lesões decorrentes dos atos de violência do ator - que era um pouco mais antiga onde ela está ao lado de sua advogada na porta de uma delegacia de Los Angeles. A segunda foto é mais recente que mostra ela chegando em uma das sessões do julgamento do processo movido por Jhonny Depp contra o jornal The Sun.

Na legenda, Amber chamou a atenção dos seus fãs e seguidores pelo fato de estar usando o mesmo vestido nas duas publicações, e escreveu:

Quatro anos, o mesmo vestido. Às vezes é importante usar a mesma coisa mais de uma vez.

Para quem não sabe após o término do romance dos dois, em meado de 2017, Amber divulgou uma série de fotos com o rosto dela cheio de lesões decorrentes de agressões que teriam sido feitas por Jhonny Depp.

E claro, esse assunto foi super comentado na época e até o The Sun acabou chamando o ator de espancador de esposas, o que deu também uma maior polêmica e foi até os tribunais. E consequência a tantas polêmicas, Depp acabou perdendo dinheiro e até trabalhos porque foi substituído em uma franquia que já trabalhava.