Obituário - 29 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/03/2021 | 15:00



Dirce Belmira de Oliveira Zaquel

(São Bernardo, 27-6-1945 – 28-3-2021)

Dona Dirce descendia de uma das mais antigas famílias de raízes da antiga Freguesia de São Bernardo, atual Grande ABC. Sexta filha do casal Benedito de Oliveira e Matilde Pinheiro de Oliveira. Parte aos 75 anos e foi sepultada no Cemitério de Vila Euclides, no anexo pertencente à irmandade do Santíssimo Sacramento.

SANTO ANDRÉ

Nair Gandolfi Hernandes, 91. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Lourdes Ribeiro, 86. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Helena Flamino Prado, 85. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Benedito da Cruz, 84. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 26. Cemitério de Guaranésia (Minas Gerais).

Antonio Scapin, 82. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erasmo Arcelino dos Santos, 80. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Cócoli, 80. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Virginia Genesini Vidotto, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anna Zampieri Martins, 79. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

Ozia Lourenço de Sousa, 75. Natural de Monte Aprazível (São Paulo). Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Neri Caldeira, 73. Natural de Botuporã (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Gomes Castro, 69. Natural de Jacobina (Bahia). Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo, Capital. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Vera Lúcia Ribeiro, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Alves, 67. Natural de Monte Belo (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aldivino Aurélio, 65. Natural de Dionísio (Minas Gerais). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 26. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Itamar Martins Pereira, 65. Natural de Dourados (Mato Grosso do Sul). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Lyra Nobre, 60. Natural de Santo André. Residia no Parque Industriário, em Santo André. Comerciante. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marli Antonicci Villa Exposito, 59. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.

Eliana Vieira Menezes Santiago, 57. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Cuidadora. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mildo Antonio de Oliveira, 55. Natural de Boquira (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Manutenção predial. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marco Antonio Nicola, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim Rina, em Santo André. Desenhista-projetista. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Regina de Fátima, 53. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Camareira. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ari César Lopes dos Passos, 50. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Caetano Batista Pereira, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Feirante. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regina Minosso, 48. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelino Barbosa de Almeida, 42. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Contador. Dia 26, em Santo André. Memorial Planalto.

SÃO BERNARDO

José Humberto de Mendonça, 79. Natural do Matão (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.

Adão Moreira, 77. Natural de Estrela Dalva (Minas Gerais). Residia no Jardim Novo Horizonte, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.

Ida Pereira Faccio do Nascimento, 61. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Josepha Moya Garcia, 90. Natural de São Caetano. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Leila Maria Mazzeti Cano Guerrero, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em são Caetano. Dia 26. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Lucindo Ferreira de Assis, 74. Natural de Tuparetama (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Nelson Barbara, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

José Ferreira da Silva, 69. Natural de Irapuru (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 26. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Maria Célia Reis Santos, 61. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 26. Vale da Paz.

Eliezer Leno da Silva, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Vale da Paz.

MAUÁ

Edite dos Santos Oliveira, 88. Natural de Santa Teresinha (Bahia). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Carmosino Ramos de Oliveira, 83. Natural de Ituaçu (Bahia). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Cícero Jerônimo do Nascimento, 77. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

Marizete Conceição de Vasconcelos, 73. Natural de Itaíba (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Rosa de Oliveira da Silva, 72. Natural de Parapuã (São Paulo). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Amilton Gonçalves de Figueira e Carvalho, 71. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

José Oliveira Souza, 68. Natural de Palma de Monte Alto (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Gabriel Manoel dos Santos, 66. Natural de Riacho das Almas (Pernambuco. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Carlos Roberto Arias, 62. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

Jorge Antonio Oliveira Castro, 60. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Geraldo Carlos Gonçalves dos Santos, 59. Natural de Galiléia (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Cícero Claudio da Silva, 58. Natural de Campinas do Piauí (Piauí). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Severino Ferreira da Silva, 58. Natural de Mauá. Residia no Jardim Alvorada, em Mauá. Dia 25. Vale dos Pinheirais

Ivone Maria Alves de Azevedo, 58. Natural de Água Preta (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Hosana Maria de Oliveira Martins, 54. Natural de Bonito de Santa Fé (Paraíba). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

José Frederico da Silva Lobo, 43. Natural de Cabo (Pernambuco). Residia no Conj. Hab. Santa Etelvina, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Mauá. Cemitério de Vila Formosa.

Maria Jaqueline Barbosa Leite, 43. Natural de Santo André. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Marcelo de Souza Fialho, 24. Natural de Mauá. Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Fabiola de Oliveira Moura Santos Costa, 22. Natural de Mauá. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Caio César Silva Ris, 20. Natural de Praia Grande (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

João Batista da Silva, 73. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Centro do Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Mecânico. Dia 26, em Santo André. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Edson Aparecido da Silva, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 25, em Mauá. Vale dos Pinheirais.