Avó de Barack Obama morre aos 99 anos de idade no Quênia: Longa e notável vida

29/03/2021 | 14:10



Barack Obama anunciou a morte de sua avó, Sarah Onyango Obama, de 99 anos de idade.

Ela morava no Quênia e criou o pai do ex-presidente dos Estados Unidos como se fosse seu filho. Segundo um porta-voz da família, Sarah estava internada em um hospital na cidade de Kisumu e não passava bem há uma semana, no entanto, seu teste de Covid-19 deu negativo.

Em seu Instagram, Obama publicou uma foto ao lado da avó e prestou sua última homenagem:

Quando nossa família passava por dificuldades, sua casa era um refúgio para seus filhos e netos, e sua presença era uma força constante e estabilizadora. Quando viajei pela primeira vez ao Quênia para aprender mais sobre minha herança e meu pai, que já havia falecido, foi a vovó quem serviu de ponte para o passado, e foram suas histórias que ajudaram a preencher um vazio em meu coração.