FPF e clubes elaboram novo protocolo contra a Covid-19 para retomar o Paulistão

29/03/2021 | 13:19



Os clubes participantes do Campeonato Paulista e a Federação Paulista de Futebol (FPF) se reuniram nesta segunda-feira e decidiram que vão fazer uma nova tentativa para conseguir a liberação da disputa do torneio. Os médicos dos 16 clubes e mais o departamento médico da FPF elaboraram um protocolo mais rígido para ser apresentado ao Ministério Público (MP) ainda nesta segunda à noite. A expectativa é convencer o órgão para retomar os jogos o quanto antes.

Para convencer o MP, a FPF promete que nesta fase emergencial os elencos vão seguir uma série de cuidados. Os times vão permanecer concentrados em hotéis ou centros de treinamento, serem testados antes e depois de cada partida com um intervalo máximo de três dias para os exames, aferição contínua de funcionários dos clubes e o rastreio de contato de possíveis casos positivos.

O novo protocolo estabelece ainda que os clubes deverão reduzir a quantidade de pessoas presentes aos jogos e treinos e aumentar cuidados com a higienização de instalações e produtos que serão manipulados nos centros de treinamento. A FPF ordena que o time mandante terá de informar a quantidade de leitos de UTI disponíveis na rede da cidade para o caso de emergências médicas.

O conteúdo será apresentado ao MP porque partiu do procurador geral do órgão, Mário Sarrubbo, a recomendação para interromper o Campeonato Paulista. Posteriormente, o governo estadual aderiu ao pedido e determinou a suspensão das atividades coletivas esportivas. A reunião online entre MP e FPF será nesta segunda, às 19h30.

"Os clubes e a FPF ressaltam que este cenário com a renovação da fase emergencial gera um enorme retrocesso no controle de saúde dos atletas e comissões técnicas, além de um enorme prejuízo técnico", disse a federação, que reforçou que "foi definido um aprimoramento do já rigoroso protocolo de saúde da competição".

"O futebol paulista, sob este mais rigoroso protocolo, seguirá contribuindo para o controle e prevenção do agravamento da pandemia, com testagens constantes em atletas, comissões técnicas e funcionários dos clubes, especialmente dos assintomáticos (maioria dos atletas)", ressaltou a FPF.

A reunião foi convocada na sexta-feira, horas depois de o governo de São Paulo ter prorrogado a fase emergencial até 11 de abril. O Campeonato Paulista realizou pela última vez partidas dentro do Estado em 14 de março. Desde então, a competição tentou organizar jogos em outros locais e chegou a ter dois compromissos disputados em Volta Redonda (RJ). A FPF selou acordo com a prefeitura local em troca da doação de dez respiradores e dez monitores para o tratamento de pacientes com a covid-19.