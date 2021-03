29/03/2021 | 13:11



João Guilherme, filho de Faustão e Luciana Cardoso, usou suas redes sociais no último domingo, dia 28, para comemorar o aniversário da irmã, Laura, de 23 anos de idade. A jovem é a filha mais velha do apresentador, fruto de seu casamento com a modelo Magda Colares.

Em um registro raro ao lado da irmã, ele escreveu:

Te amo, Larinha. Te desejo toda a felicidade do mundo.

Outro detalhe que acabou chamando a atenção foi o físico do jovem na foto. João passou por um significativo processo de emagrecimento após realizar uma cirurgia bariátrica em 2020 e, até o momento, perdeu cerca de 40 quilos, segundo o jornal Extra. Na época, ele tinha apenas 16 anos de idade.