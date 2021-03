Polícia prende homem por tráfico de drogas em Diadema

Do Diário do Grande ABC



29/03/2021 | 12:06



Policiais Militares do 6° Baep (Batalhão de Atividades Especiais) prenderam um homem neste domingo (28) por tráfico de drogas no bairro Taboão, em Diadema. A equipe avistou o indivíduo na Passagem Amapá, que tentou fugir para dentro de uma casa, mas foi capturado. Na busca pessoal e pesquisa criminal foi localizado uma mochila que continha grande quantidade de entorpecentes. O homem, que confessou o delito, possui duas passagens pelo crime de tráfico de drogas. Ele indicou aos policiais que guardava mais drogas dentro de uma máquina de lavar roupas. No total, foram localizados 2355 pinos de crack, 2606 pinos cocaína, 408 papelotes de maconha, totalizando 3,4 kg de drogas e a quantia de R$ 238. Diante dos fatos foi exarada voz de prisão em flagrante ao homem, que foi conduzido ao 3° DP de Diadema.