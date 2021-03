OMS: relatório aponta que animais são provável fonte da covid-19

29/03/2021 | 11:24



Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em conjunto com a China, sobre as origens da covid-19, conclui que o cenário mais provável é que o coronavírus foi transmitido de morcegos para humanos através de um outro animal e que a hipótese de vazamento de um laboratório é "extremamente improvável", segundo um esboço do documento obtido pela Associated Press.

A descoberta não avança muito na origem do vírus e deixa questões em aberto. O relatório, porém, traz mais detalhes sobre o raciocínio por trás das conclusões dos pesquisadores. A equipe propôs mais investigações sobre o assunto, exceto sobre a hipótese de vazamento.

O documento, que deverá ser publicado nesta terça-feira, 30, está sendo acompanhado de perto, uma vez que identificar a origem do vírus poderá ajudar cientistas a prevenir pandemias futuras. Mas a questão é também extremamente delicada, visto que a China se recusa a aceitar que seja culpada pela pandemia atual.

Seguidos adiamentos do estudo levantaram dúvidas sobre se os chineses estariam tentando enviesar as conclusões. "Temos sólidas preocupações sobre a metodologia e o processo do relatório, incluindo o fato de que o governo (chinês) aparentemente ajudou a escrevê-lo", disse o Secretário de Estados dos EUA, Antony Blinken, em recente entrevista à CNN. Pequim rejeitou a crítica nesta segunda-feira.

"Os EUA têm se manifestado sobre o relatório. Ao fazer isso, os EUA não estariam tentando exercer pressão política sobre os integrantes do grupo de especialistas da OMS?", questionou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Zhao Lijian.

O relatório se baseia numa visita de especialistas da OMS a Wuhan, cidade chinesa onde a covid-19 foi inicialmente detectada, entre meados de janeiro e meados de fevereiro. Fonte: Associated Press.